Britney Spears revela que no está bien ¿cuáles son sus problemas de salud?

La Princesa del Pop atraviesa por un mal momento personal. Desde la paradíaca Hawái, la cantante Britney Spears habló de los problemas que aquejan su salud y que le impiden disfrutar a plenitud su merecido descanso junto a su prometido Sam Asghari.

Ella aseguró que no ha podido relajarse del todo ya que padece de un extraño virus que la ha causado naúseas muy parecidas a las del embarazo. La intérprete de “Baby more one time”, apareció con un diminito bikini amarillo y una tonificada figura, asegurando que ha perdido al menos un kilo a causa de los vómitos frecuentes en los recientes días.

“Creo que tengo un pequeño error ... lo único que es similar a esta sensación es cuando estaba embarazada, son las naúseas lo que es peor, es como si no pudiera despertarme, así que voy al gimnasio tratando de despertar mi sistema, es como el trabajo de un reloj”, expresó la cantante quien en 2021 ganó una feroz batalla judicial que puso fin al tutelaje de su padre sobre sus bienes y vida personal.

Más adelante expresó: “Si alguien está en esto, no está solo. Me despierto y mi cuerpo es tan pequeño pero los perros de guerra de los medios de comunicación que se esconden fuera de mi habitación me ponen a la defensiva como siempre lo han hecho... así que estás fuera de mi habitación tratando de sacarme otra foto barata. Vete a la mierda y déjame en paz. Debería poder correr desnuda si elijo”, dijo en alusión al acoso de los paparazzis.

Spears ha estado en el ojo del huracán por el juicio para poner fin a la tutela condecida hace 13 años a su padre James Spears y que según denunción, terminó limitando sus libertades más primordiales, como la elección de convertirse en madre o el uso privado de su telefóno celular. La famosa incluso dijo haber sido medicada contra su voluntad con litio, algo tan fuerte que le impedía mantener una conversación.

En medio de la disputa familiar su hermana Jamie Lynn publicó un libro autobiográfico donde hace mención a la princesa del pop, lo que ha hecho estallar a la famosa quien no descarta iniciar acciones judiciales. “Things I should have said”, describe la tormentosa relación entre las hermanas incluso con un episodio donde Britney habría encerrado a su hermana menor en la habitación estando armada con un cuchillo.

Britney desmintió las revelaciones de este libro y puso distancia con su hermana menor a quien eliminó de sus redes sociales. no sin antes asegurar que “llegó a nuevos niveles de bajeza” y que solo busca vender un libro a su costa. Jamie Lynn tampoco asumió responsabilidad en el drama que vivió su hermana mayor y solo aseguró que ella era apenas una adolescente embarazada. “Estaba envuelta en mi propia vida”.