Ana Karina Soto y su esposo, Alejandro Aguilar están pasando por una reprochable situación. Ana Karina Soto y su esposo denunciaron que hackearon las cámaras de su casa y publicaron contenido privado

La pareja estuvo esta mañana en el programa que presenta Soto, denunciando que hackearon las cámaras que tienen en su hogar.

Al parecer, desde inicios del año 2022 están recibiendo correos en donde los amenazan con liberar el material.

Según la presentadora y el actor, los delincuentes tienen videos de ellos en su intimidad y en otras comprometedoras situaciones.

En medio del programa, la presentadora afirmó que ya denunciaron el hecho ante la Fiscalía y ante el área de delitos informáticos.

Sin embargo, los correos no se han detenido, la situación ha seguido escalando, y afectando a su familia.

En su relato, Soto contó que el primer correo llegó el cuatro de enero y como asunto decía “observándote”.

Allí había imágenes de ella dentro de su vestier mientras se cambiaba y por lo tanto, en algunas de ellas aparecía desnuda.

Posteriormente, notaron que también tienen videos de otros momentos íntimos, y amenazaron con revelarlos.

La presentadora afirmó que es un ataque directo y que por el momento no les han pedido dinero al respecto.

La pareja ha decidido hacerlo público, pues se enteraron que este contenido está siendo compartido por la aplicación Telegram.

A través de sus redes sociales, tanto ellos, como otras personalidades de la farándula han iniciado una campaña.

La pareja agradeció por el apoyo que han recibido y por todos los mensajes al respecto, tanto de sus seguidores, como de sus amigos y colegas.

“Protejan a su familia, a sus hermanas, a sus hijas, a quienes los rodean. No es justo que se publique la intimidad o la vida secreta. No se trata de personajes públicos, no se trata de influencers o de gente que tenga reconocimiento, sino de la vida de todos ustedes también”, afirmaron.