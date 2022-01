6 famosos que lograron recuperar sus carreras con éxito tras el escándalo

La industria del entretenimiento está llena de trampas y es que aún cuando los famosos pueden llevar las vidas más glamorosas, se han visto involucrados en escándalos que han comprometido sus carreras.

Entre las adicciones, problemas legales y trastornos de salud mental, ellos optaron por alejarse y aunque algunos fueron vetados por la propia industria, no se dieron por vencidos.

Brendan Fraser

Fraser fue uno de los actores más codiciados de los noventas gracias a su galanura, su talento histriónico y gran carisma. Sin embargo, una serie de situaciones complicadas lo llevaron a retirarse un largo tiempo.

En una entrevista con la revista GQ, Fraser reveló que sufrió un abuso sexual por parte de Philip Berk, el expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Además, la muerte de su madre por cáncer y las heridas que tenía su cuerpo a causa de accidentes en el set también fue un parteaguas en su vida.

Tras varios años de ausencia y de sanar heridas, el actor luchó por reintegrarse con proyectos pequeños que lo llevaron a otros más importantes como Doom Patrol. Ahora estará trabajando junto a los mejores directores y actores del medio en Killers of the Flower Moon y seguirá en el universo de los superhéroes como villano en la cinta Batgirl.

Johnny Depp

El actor ha sido uno de los favoritos durante décadas pero los problemas legales que ha enfrentado con Amber Herad lo han llevado a alejarse de los reflectores.

Depp fue acusado de violencia doméstica por parte de ella y desde entonces, ha luchado por comprobar su inocencia. A pesar de que famosos y fans han mostrado su apoyo incondicional, el actor ha perdido importantes proyectos, entre ellos el de “Animales Fantásticos” y una secuela más de “Piratas del Caribe”.

Ahora Depp estará trabajando en cine europeo en una cinta en la que interpretará al rey francés Luis XV, de la mano del aclamado director francés Maiwenn.

Winona Ryder

La carrera de Winona Ryder estuvo en pleno apogeo durante finales de los 80 y hasta los 90 con cintas como “Beetlejuice” y “Heathers” hasta “Edward Scissorhands” y “The Age of Innocence”.

Pero en 2001, la actriz fue arrestada por robo y posesión de medicamentos recetados ilegales, lo que la llevó a que su carrera se estancara.

“Me tomé algunos años libres y no me di cuenta de que era muy peligroso en términos de mi carrera”, dijo. “Constantemente me decían: ‘Tienes que seguir trabajando para seguir siendo relevante’...Muchos actores tienen altibajos. Creo que los míos fueron, la gente podría verlos como horribles, pero aprendí y aprecié el tiempo libre”, dijo para Time.

Aunque nadie olvida sus películas, la actriz volvió al radar con “Stranger Things”, en donde interpreta a uno de los personajes principales.

Macaulay Culkin

Gracias a su protagónico en las cintas de Mi pobre angelito, Culkin se ganó el cariño de todos, convirtiéndose en una promesa del cine. El actor tenía todo para triunfar pero se alejó por el abuso económico de sus padres. Pronto se vio sumido en las adicciones que lo hicieron verse irreconocible. El actor decidió tratarse en un centro de rehabilitación y hace cuatro años, conoció a Brenda Song con quien ahora ha formado una familia encantadora.

Robert Downey Jr.

Downey Jr. tenía nominaciones al Oscar, proyectos ambiciosos y reconocimiento de importantes directores pero los problemas personales lo llevaron a caer en adicciones y con ello, su carrera se vino en picada.

Fue en 2012 cuando logró retomar el camino pues aceptó protagonizar la saga de Iron Man, lo que lo ayudó a salir de la oscuridad. Hoy, Robert es uno de los actores mejor pagados de Hollywood además de que fungió como productor ejecutivo de la exitosa serie de Netflix, Sweet Tooth.

Drew Barrymore

La actriz se convirtió en una destacada estrella infantil gracias a E.T. the Extra-Terrestrial, pero su adolescencia fue problemática. Pasó dos temporadas en rehabilitación, una por abuso de drogas y alcohol y la otra por un intento de suicidio, todo antes de cumplir los 15 años. Debido a su mala reputación, luchó para encontrar trabajo hasta que logró retomar el camino en las comedias románticas.

“The Wedding Singer” de 1998 fue la cinta que la devolvió al frente. Ella siguió con películas como “Charlie’s Angels” y “50 First Dates” y la serie de Netflix “Santa Clarita Diet”. Ahora ella tiene su propio show de entrevistas y es una de las favoritas de la industria.