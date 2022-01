Tuti Vargas anuncia que se casará con un emotivo mensaje

Aunque poco se conoce de su pareja en redes sociales, Tuti Vargas anunció por medio de un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram que dio el ‘si’ y se casará con su actual novio.

La publicación muestra algunas de las fotografías tomadas durante un viaje a Finlandia, donde además, de fondo se pueden ver las auroras boreales y, según palabras de Vargas, se encontraban a -16 grados.

“En medio de las auroras, a -16 grados, luna llena, con las manos y nariz congelada dije que sí”, señaló Tuti en su post.

Así mismo, en las fotografías también mostró su anillo de compromiso, el cual, parece tener una gran esmeralda en su estructura.

Tras estas palabras, agregó que siempre pensó que el amor era algo ‘color de rosa’ que se caracterizaba por la ausencia de discusiones, calma y amor desbordado, sin embargo, había descubierto que se basaba en contrastes y todo eso hacía que tuviera sentido.

“Siempre había pensado que el amor era como un cuento de hadas; magia, risas, colores, ausencia de tiempo y discusiones, todo un mar enorme de calma, amor desbordado y perfección.Y si, aunque todo esto hace parte indispensable de amar a alguien, hoy para mi se trata de contrastes, de tiempo de trabajo, comunicación, comprensión, de verme reflejada en la persona que tengo al frente y no para señalar o juzgar, sino para mejorar yo, para trabajar en lo que me molesta o incómoda de esa persona con la que elijo caminar y compartir mi vida, porque en ese momento me elijo a mi también. Esto no se trata de la media naranja, ni completarse la vida con nadie, se trata de elegir caminar completos en y hacia un mismo camino y esto lo aprendí gracias a ÉL. Ha sido un camino lleno de aprendizajes pero sobretodo de auto-conocimiento .Gracias mi amor por dejarme volver a mi, por devolverme mi esencia simplemente acompañándome, por caminar a mi lado y devolvernos esa vida y alegría que habíamos dejado por ahí embolatada. Te amo estoy lista”, fue el resto del mensaje compartido por la influenciadora.

Vea aquí el carrusel de fotografías compartido por Tuti Vargas: