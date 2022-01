“Toqué fondo”, Nacho de ‘Yo me llamo’ decide abrir su corazón y contó lo que tuvo que superar para poder llegar al programa

Nacho Yo me Llamo Foto: Captura de pantalla Youtube

Entrados en una etapa decisiva dentro del programa, muchos de los concursantes han tenido que enfrentar miedos, angustias y debilidades para poder conseguir una presentación perfecta.

Durante la preparación en la escuela de ‘Yo me llamo’ el participante recibió un saludo del Nacho original, y su mensaje le llegó tanto al corazón que decidió contar frente a cámara lo que tuvo que superar para llegar hasta donde está dentro del programa más visto del país.

“Todo esto de la pandemia cuando cayó, cayó muy duro. Siemre he vivido de la música, ya no salían presentaciones. Tuve momentos de depresión muy fuertes, y para mi es un gran testimonio decir que salí de un momento del que no muchos salen. Fumaba mucho y no cigarro. Toqué fondo”

Con esta frase el participante mostró su lado más humano y demostró que las adversidades pasan y que los sueños si se pueden cumplir. Durante su presentación no tuvo más que halagos ya que su presentación en escena, vocalmente y su mejoría en cuanto a su tono de piel para quedar más parecido al original, fueron elementos clave para que recibiera todos los elogios del jurado.

Al finalizar, Cesar Escola añadió un comentario en cuanto a sus declaraciones en la clase de la escuela su momento de honestidad " Me impactó lo que pasó en la escuela, y lo que acabas de mostrar en el escenario, es el reflejo de donde uno no quiere volver a estar (...) y lo que acabas de hacer muestra que no quieres volver nunca jamás a ese momento.”

Reviva el emotivo momento y la presentación del doble de Nacho

