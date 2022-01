Te revelamos detalles de ‘Memo Villegas’, el narrador de ‘La divina gula’

Si te sentiste atraído por la muy seductora voz del narrador de ‘La divina gula’, no dejes de descubrir detalles de su vida personal y profesional con la que ha dejado en alto el nombre de México.

Y es que desde que se estrenó esta docuserie, el público más allá de deleitarse con las increíbles imágenes de cada uno de los exquisitos platillos, hubo quienes también se sintieron a gusto con la increíble manera con la se condujo la narración de esta producción que siguen generando muy buenas cifras en cuanto a vistas.

Es por ello que hay quienes se han volcado a descubrir quién es el personaje que está detrás de esta elocuente y hasta sexy voz que se encargó de orientar a propios y extraños sobre el maravilloso mundo de la gastronomía mexicana. De ahí que salta a la vista el nombre de Guillermo Villegas, mejor conocido como “Memo”, quien es además un destacado actor y comediante que saltó a la fama luego de protagonizar un episodio cómico en el que hizo el rol de un policía drogado.

Conoce a ‘Memo Villegas’, el narrador de ‘La divina gula’

Sin embargo, los primeros pasos del narrador de ‘La divina gula’ fueron a través de la actuación cuando en 2007 formó parte del elenco de la película ‘Rabioso Sol, Rabioso Cielo’, luego de ello su nombre fue ocupando la atención de los realizadores quienes vieron en él un enorme potencial sobre todo para la comedia con la que protagonizó los más divertidos sketch como el que hizo para el micro de comedia llamado Harina en el que demostró que lo suyo eran las ocurrencias y el hacer reír a su fanaticada.

Desde entonces él ha participado en una gran cantidad de obras de teatro, stand ups y demás producciones para el cine y la televisión con los que fue potenciando su imagen y definiendo su estilo. Es por eso que su narración es tan versátil, divertida y atrayente, tanto que durante los 6 episodios de la docuserie de Netflix mantiene “enganchada” a la audiencia de principio a fin.

Ante su personalidad irreverente y divertida Memo llegó a la cúspide de su carrera, pues hasta forma parte de Backdoor un muy famoso y destacado colectivo de comedia que le ha dado la vuelta al mundo con sus números repletos de humor. Incluso, la fama de este grupo los llevó a tener su espacio en Amazon Prime, plataforma en la que se difunden los más insólitos sckeths que hacen reír a su fiel audiencia.

Pero esto no es todo, pues recientemente el público pudo identificar su rostro a través de la serie Narcos: México en la que tuvo una muy especial participación en la primera temporada en la que asumió el rol de Sami, el muy particular chofer de Don Neto. Luego de ello no ha descansado en su interés de mantener al público feliz, contando sus anécdotas más insólitas, pero con su particular estilo repleto de humor. Además con ello se ha vuelto referencia en el mundo, por lo que no es de extrañar que sea el narrador de una producción de tan alta factura como lo es ‘La divina gula’.