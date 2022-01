Kanye West busca intimidar a Kim Kardashian al hablar de un nuevo video sexual y ella se defiende

Kanye West sigue en el foco de la polémica tras sus continuos ataques a Kim Kardashian y ahora ha revelado como evitó que se filtrara un segundo vídeo sexual de su ex esposa con el cantante Ray J.

El rapero ha tratado de dar una buena imagen (en medio de la disputa que maneja con la socialité) por recuperar la supuesta grabación, sin tomar en cuenta que de igual manera ha retomado el conflicto dejando expuesta a las criticas nuevamente.

Kanye West detalló cómo recuperó el material

Ye como se hace llamar ahora mencionó que recuperó una computadora portátil que contenía la filmación casera y se la entregó.

“Fui a buscar la computadora portátil de Ray J yo mismo esa noche. Me encontré a este hombre en el aeropuerto, luego me subí a un avión, regresé y se lo entregué a las 8:00 de la mañana”, detalló. — Kanye West

Recordemos que la Kardashian saltó a la fama en 2007 luego de que se filtrara un vídeo sexual de ella y su entonces novio Ray J en 2007.

Poco después, lanzó junto a su familia exitoso reality Keeping Up With the Kardashians que las ha llevado al reconocimiento mundial.

En aquel entonces, la filmación se convirtió en el vídeo porno más visto de la historia, por lo que fue comprado por la productora de cine para adultos Vivid Entertainment por un millón de dólares.

Ahora West expresó que la madre de sus hijos se sintió aliviada al conocer que él había conseguido el material.

“Ella lloró cuando lo vio. ¿Sabes por qué lloró cuando lo vio en la computadora portátil? Porque representa cuánto la han usado”, dijo el músico. “Representa cuántas personas no la amaban y simplemente la veían como una mercancía”. — Kanye West

Kim Kardashian le responde a Kanye West

Ante las declaraciones del polémico cantante, la empresario no se quedó callada y decidió hablar sobre la existencia de este material, asegurando que no se trata de un contenido sexual explícito.

“Se suponía que la computadora y el disco duro recolectados contenían el video original y cualquier metraje no visto. Después de la revisión, no hubo nada sexual oculto, solo imágenes en el avión camino a México e imágenes en un club y restaurante en el mismo viaje”, se lee en el comunicado.