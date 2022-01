Horóscopo de hoy: miércoles 26 de enero para cada signo del zodiaco

Aries

Estás preocupada porque las mejoras que decidiste implantar en tu trabajo no están dando los resultados que esperabas. Debes tener paciencia porque no todo el mundo ve las cosas como tú. En el amor, deja los celos a un lado, eso no le hace bien a la relación. La confianza es muy importante.

Tauro

Andas muy dispersa y tomando decisiones de manera impulsiva en el plano laboral. Date el chance de reflexionar para que no pierdas el rumbo de tus proyectos. En el amor, deja el pasado atrás y concéntrate en el futuro, en limpiar el camino para una nueva oportunidad con otra persona que será muy especial.

Géminis

Éxito y reconocimientos en el plano laboral que debes recibir con agradecimiento. Tus superiores están muy contentos con el crecimiento del negocio y eso se debe a tu esfuerzo. En el amor, no dejes que la familia interfiera en los planes con tu pareja. Tu decidiste hacer tu vida y ellos deben respetarla.

Cáncer

Te toca tomar las riendas del negocio que el equipo anterior dejó abandonado. Tu esfuerzo y tu ímpetu harán que arranque y produzca. En el amor, deja de preocuparte por lo que dicen los demás. Lo único que importa es que los dos se quieren y que se sienten mejor que nunca juntos.

Leo

Te tocará recibir a unos inversionistas que estás en la obligación de ganarlos para arrancar el negocio. Tu tienes el carisma y la capacidad para lograrlo. En el amor, vas a tomar una decisión que será fácil de asimilar para tu pareja, pero es necesario por el bien de los dos. Plantéate muy bien lo que quieres.

Virgo

El trabajo está ocupando gran parte de tu tiempo y eso te tiene estresada. Tranquila, puedes delegar sólo que no quieres hacerlo por temor a perder todo lo que con esfuerzo estás construyendo. En el amor, hay mucha tensión familiar porque no defines tu situación de pareja. No permitas que ellos se metan en tus decisiones.

Libra

Procura mantener la calma y no discutir con tu equipo de trabajo porque algo no salga bien. No todos los días son buenos. Tolerancia para todo lo que tienes que enfrentar. En el amor, tienes planes a futuro que a tu pareja no le gustan y que podrían generar una ruptura. Aclaren las cosas porque después será demasiado tarde.

Escorpio

Te ofrecen un cambio de departamento en tu trabajo. Acéptalo porque será la plataforma para ascender y estar en el lugar que siempre aspiraste. En el amor, recupérate de esa ruptura porque si sigues en la depresión, vas a dejar pasar oportunidades que el universo te tiene. Abre tu corazón a una nueva experiencia.

Sagitario

No dejes que los chismes y malos comentarios te saquen del objetivo que te trazaste. Sigue tu intuición porque lo que decidas te llevará camino al éxito profesional. En el amor, es el momento ideal para hacer amistades y vida social que te permitirá relacionarte con alguien interesante. Esa persona promete.

Capricornio

La crisis económica por la que estás pasando poco a poco va mejorando. Los negocios necesitan un poco más de tu esfuerzo y verás como todo empieza a cambiar. Ten fe en ti misma. En el amor, no esperes que esa persona se acerque y te diga que le gustas. Es demasiado cerrado y tú eres la que debes dar el paso para que ambos se entreguen a la pasión.

Acuario

Tu perseverancia y carisma va a contagiar a todos en tu trabajo. Se unirán para sacar adelante ese negocio y verán todos los frutos más pronto de lo que se imaginan. En el amor, no prestes atención a los comentarios de otros. A muchos no les gusta tu relación de pareja porque los ven felices. Sigan como van que tienen futuro.

Piscis

Te arriesgaste por este negocio y todo te salió muy bien. Alguien te llamará para que hagas una mayor inversión, pero mírala con mucho cuidado. No dejes que la ambición te ciegue. En el amor, quieres hacer un viaje con tu pareja pero no logran ponerse de acuerdo. A donde quiera que vayan les irá muy bien, así que no demoren más.