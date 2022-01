Esto es lo que Kate Walsh no contó sobre su regreso a ‘Grey’s Anatomy’ Grey’s Anatomy

Una vez más Grey’s Anatomy genera buenas noticias. Y es que este drama médico llegó a Latinoamérica con su temporada 18 a través de Sony Channel y con la novedad del tan esperado regreso de la doctora Addison Montgomery interpretado por la ejemplar y muy querida Kate Walsh.

Esto es tiene muy contento a sus fieles seguidores, pues de nueva cuenta podrán disfrutar de su talento, simpatía y de todo lo que está dispuesto a ofrecer con su personaje en esta tan emblemática historia en la que nunca falta el drama, los romances y los casos más insólitos e insospechados.

Pero, pese a que este regreso a las pantallas ha sido por todo lo alto, la actriz sorprendió gratamente a su fanaticada con una serie de declaraciones en torno a su rol y su vida personal, que quizás nunca imaginarías, pero que son motivo para celebrar su inclusión de nuevo en la creación de Shonda Rhimes en la que además luce renovada, así como guapa.

Lo que Kate Walsh no contó sobre su regreso a ‘Grey’s Anatomy’

Tras varios años sin estar en Grey’s Anatomy con el personaje de Addison, la actriz reveló que se sintió muy extraña, pero los realizadores de esta serie hicieron hasta lo imposible para que ella se sintiera a gusto, pues a su criterio, los dos primeros episodios, representaron lo que denominaron un “Vintage Grey’s”, pues trataron de reunir a los actores que han sido fieles al programa, para que fueran ellos quienes le dieran la bienvenida a este hospital en el que ha pasado de todo y ya sus empleados o nómina de médicos ya no es la misma.

Con esto Kate Walsh no solo se sintió más a gusto, sino también cómoda y le permitió arrancar con pie firme con su papel, tanto que el siguiente capítulo le tocó asumir una de las escenas más profundas e íntimas con quien fuera su excuñada, la doctora Amelia Shepherd y hasta la misma Meredith Grey.

Además ella destacó que en su regreso no podía dejar de mostrar el look que la hizo auténtica e irrepetible dentro de la trama, por eso, antes de volver a la serie se tiñó el cabello y se maquilló tal y cómo lo hizo desde la primera temporada de Grey’s Anatomy, ya que a su criterio, no podía dejar de causar impacto. Y esto lo logró, porque además rescató su peinado con ondas muy al estilo de las estrellas de Hollywood, así como sus trajes “body conscious” que rompen con la monotonía de los uniformes médicos que utilizan el resto de los personajes.

Por si fuera poco retomó el uso de las Crocs, pues a su criterio, esto también le permitió crear un precedente de estilo en la serie en la que alcanzó la fama, respeto y admiración de su fanaticada y hasta de sus mismo compañeros. Por eso, el tenerla de vuelta representa una mirada al pasado, pero con un toque actual, vivaz e interesante, pues ella demuestra que su talento sigue intacto, así como su rol dentro de este drama médico.