Esta la nueva serie surcoreana que promete superar el éxito de “El juego del calamar”

Ante el éxito que tuvo “El juego del calamar”, el público se ha interesado por conocer más acerca de las producciones que se realizan en Corea del Sur, así que ahora llegará “Estamos muertos” (“All of Us Are Dead”), la nueva propuesta de Netflix que promete enganchar a sus suscriptores.

Detalles de “Estamos muertos”

La producción está basada en el webtoon (formato de historieta digital de Corea del Sur) de “Naver Now at Our School”, creado por Joo Dong-geun, que se publicó entre 2009 y 2011.

Tiene como protagonistas a los actores Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoo In-soo.

Promete atrapar al público, pues retoma el género de zombies y la trama gira alrededor de un grupo de estudiantes que se encuentran atrapados en su escuela.

Todo comienza con un profesor que les habla sobre un virus existente, el cual puede afectar a la humanidad y aunque sus alumnos lo cuestionan, él asegura que la información de sus libros está mal.

El apocalipsis zombie inicia cuando una joven es mordida por una rata y se va expandiendo poco a poco.

La sinopsis oficial nos dice: “Cuando un instituto se convierte en la zona cero de un devastador virus zombi, los alumnos atrapados deben luchar por escapar o unirse a la horda de infectados”.

Cabe mencionar que se trata de la segunda adaptación de Netflix de un webtoon, pues el año pasado estrenó la serie “Hellbound”, basada en la historia del mismo nombre.

El tráiler oficial en inglés ya supera las 11 millones de reproducciones, por lo que los fans ya se encuentran a la expectativa de lo que se viene.

¿Cuándo se estrena?

Netflix tiene programado su estreno para el viernes 28 de enero. La primera temporada tendrá 12 episodios y si logra ser un éxito, es probable que se produzca una segunda temporada.

¿Qué es un webtoon?

Es un formato muy común en Corea del Sur, se trata de una historieta digital, que se comparte en una sola imagen de forma vertical, para facilitar la lectura en dispositivos móviles.

La segunda temporada de “El juego del calamar”

Por otro lado, Netflix ya confirmó la segunda temporada de esta serie que tuvo gran éxito en 2021.

“Tengo algo así como un marco para la próxima temporada. Pero también tengo que admitir que siento cada vez más presión sobre la segunda temporada, ya que la serie ha recibido mucho más amor y atención de lo que podría haber esperado”, declaró Hwang Dong-hyuk, creador de la historia.

Hasta ahora, no se tiene fecha de estreno ni información de cómo va la producción, por lo que podría tardar algunos meses en realizarse.