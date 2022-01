El polémico reto viral de la familia Montaner que aseguran que es de una “secta”

Ricardo Montaner y sus hijos siempre están en el centro de la conversación, pero esta vez por un detalle curioso y es que varios de los seguidores de Mau y Ricky aseveran que su nuevo reto viral pertenece a una secta.

De acuerdo con el portal La vibra, los jóvenes cantantes estrenaron el tema No puede ser junto a Elio Carrión y para impulsarlo a través de las redes sociales crearon una coreografía familiar en la que hacen varios gestos que no cayeron bien entre su audiciencia.

En la pieza audiovisual se ve al venezolano de 64 años acompañado de Evaluna, Camilo, Mau, Stefani Roitman, Sara Escobar, entre otros, sentados alrededor de una mesa.

Cuando la música inicia realizan varios gestos con sus manos y cabeza al ritmo de la canción, que generaron extrañeza entre los 6.6 millones de fans de los artistas.

“Illuminatis”, “Parece un ritual”, “Ya no les aguanto tanta secta”, “La secta full”, “Tienen que agradar a los amos”, “A pleno la secta”, “, “La secta… nadie entra, nadie sale y si te salís, te vas con una mano adelante y otra atrás”, fueron algunas de las opiniones que circularon en Instagram.

No es la primera vez que dicen que Los Montaner pertenecen a una secta

Pese a que la familia se declara cristiana y siempre han hablado de lo importante que es Dios en sus vidas, hasta el grado de tener canciones dedicadas a él, hay quienes no están convencidos de ello.

De hecho, hace dos semanas Marlene Rodríguez, la esposa de Ricardo Montaner, alzó la voz ante estas acusaciones afirmando que “A mí me duele un poco más. Y me imagino que me duele más porque soy como la mamá gallina que no quiero que digan nada de mis hijos. Sobre todo, cuando siento que no es justo”.