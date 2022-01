Critican a hija de Gloria Estefan por presumir su relación con su novia y muestran la discriminación que existe

Emily Estefan, la hija de Gloria y Emilio Estefan se ha convertido en una hermosa y talentosa mujer, que ya tiene 27 años.

La joven heredó el talento de sus padres y en muchas oportunidades ha sorprendido con su voz y sus habilidades musicales.

Pero, en los últimos días, la joven se ha convertido en un blanco de críticas, debido a su relación sentimental.

Y es que Emily tiene una relación con una mujer, y parece que, a estas alturas de la vida, muchos aún no aceptan las relaciones homosexuales.

Critican a hija de Gloria Estefan por su relación con una mujer

A través de sus redes, Emily presume la relación que tiene con Gemeny Hernández, con quien tiene más de 5 años.

La joven publica videos y fotos de su día a día y momentos especiales con su pareja, pero a muchos les parece “inapropiado”, mostrando lo peor de las redes sociales.

“Muy de mal gusto sus videos”, “eso no es de Dios”, “podría mantener su relación privada, gracias”, “no es necesario que veamos sus cosas íntimas con su novia”, “wow parece hombre ya”, y “de mal gusto mostrarse así aquí”, fueron algunas de las crueles críticas que recibió Emily.

Es momento de dejar de criticar a las personas por su orientación sexual, y si a algunos usuarios les molesta, simplemente deberían dejar de seguirla.

Sin embargo, Emily no les presta atención a los ataques, y sigue compartiendo divertidos y románticos momentos de su relación con Gemeny, y lo mejor, es que se ve muy feliz.

Emily pensó en el suicidio por sus preferencias sexuales

La hija de la famosa cantante vivió momentos muy difíciles cuando le dijo a su madre, que era lesbiana y tenía una relación con Gemeny.

La famosa cantante no la apoyó, y reaccionó de la peor forma. “Si le dices a tu abuela y ella muere, la sangre está en tus manos”, fueron las palabras de Gloria a su hija.

Esto la hizo sentirse terrible, e incluso, llegó a pensar en el suicidio. “Nunca voy a olvidarme de eso. Las cosas a las que me enfrentaba en ese momento eran tan paralizantes que no podía ver nada más que el dolor. Hasta tuve pensamientos de que me quería suicidar de lo mal que me sentía”, dijo la joven en el programa “Red Table Talk: The Estefans”.

Pero, ahora, Gloria la apoya en un 100 por ciento, y por eso, la joven se siente más plena y feliz que nunca, y no le importa lo que digan de ella y su novia.