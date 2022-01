Cassie de ‘Euphoria’ revela la discriminación que sufren las mujeres que se desnudan en pantalla

Sydney Sweeney, quien le da vida a Cassie en Euphoria, es una de las actrices que más desnudos hace en la producción de HBO, algo que no suele incomodarla pero que le ha traído repercusiones en su carrera porque la sociedad tiende a juzgar más a las mujeres en este sentido.

La joven de 24 años aseveró que aunque está orgullosa de su trabajo realizado a lo largo de las dos primeras temporadas, ha sido menos alabada por los críticos por esta razón, algo que no pasa con los hombres en la misma industria.

Sin embargo, aclaró que se siente cómoda por lo receptivo que ha sido el director, Sam Levinson, de retirar escenas de desnudos del guión cuando ella ha sentido que son innecesarias.

“Nunca he sentido que Sam me haya presionado o que estuviera intentando meter una escena de desnudo en una serie de la HBO. Cuando no quise hacerlo, no me obligó”, reveló en una entrevistada citada por Glamour.

No obstante, en el pasado, sí ha tenido “experiencias en las que he querido ir a casa y restregarme completamente en carne viva porque me daba asco”.

El estigma que cargan las actrices que hacen desnudos, según Sydney Sweeney

En la misma charla, la protagonista de Everything Sucks afirmó que “cuando un chico tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios, pero en el momento en que una chica lo hace, es completamente diferente”.

Esto lo puede confirmar en carne propia porque en el proyecto El loto blanco fue muy elogiada, caso contrario con Euphoria.

“Nadie habla (de la actuación) porque me desnudé. Hago El loto blanco y, de repente, los críticos me prestan atención. La gente me adora. Dicen: Dios mío, ¿qué es lo siguiente que va a hacer? Yo decía: ¿No viste eso en Euphoria? ¿No lo viste en The Handmaid’s Tale?”, finalizó.