Así ha cambiado Hilary Duff a más de 20 años de carrera

Hilary Duff es recordada por toda la generación millenials quienes disfrutaron cada episodio de Lizzie McGuire, producción que la llevó a la fama por sus divertidas anécdotas de adolescentes.

Actriz, cantante, modelo, empresaria y amante de la moda, Hilary inició su carrera como actriz desde muy pequeña y a sus 34 años sigue cosechando éxito.

Atrás ha quedado la adolescente que incursionaba en el mundo de la actuación y la música para abrirle paso a una madre y mujer exitosa que ha sabido retirarse de las pantallas en los momentos que lo necesita.

Tras unos años alejada de las pantallas regresó con la serie ‘Cómo conocí a tu padre’ una nueva versión de ‘Cómo conocí a vuestra madre’ donde interpreta el personaje de Sophie, el papel central que una vez le perteneció a Ted Mosby.

Así ha cambiado Hilary Duff con el paso de los años

Hilary es madre de tres hijos luego de haberse casado en el 2010 con el exjugador de hockey Mike Comrie de quien se divorció en 2016 y con quien tuvo a su primer hijo Luca Cruz Comrie, de nueve años.

En 2019 se casó de nuevo con el cantautor, productor y DJ Matthew Koma, con quien tiene dos hijos: Banks Violet Bair, de dos años, y Mae James Bair, de tan solo seis meses.

De la recordada Lizzie McGuire queda muy poco tras la gran transformación que ha tenido la actriz.

Así han sido sus cambios con el pasar de los años.

Duff recibió su primer papel cinematográfico en 1998, donde interpretó el papel principal en la película Casper y la mágica Wendy.

En 2001 se convirtió en la protagonista de exitosa serie Lizzie McGuire.

En 2003 fue parte de la película llamada ‘Más Barato por Docena’, una de las favoritas de los seguidores a la par de sacar su primer disco pop, Metamorphosis.

Su carrera como actriz seguía en ascenso y más adelante protagonizó la cinta La nueva Cenicienta.

El 2005 volvió a formar parte del elenco de ‘Más Barato por Docena’ en su segunda entrega.

Además, llegó a tener algunas participaciones en series como Gossip Girl, Community y Two and a Half Men.

En el 2014 regresó al sacar a la luz su tema Chasing The Su y en 2015 publicó su último material discográfico Breathe In. Breathe Out.

La famosa estuvo imparable mientras incursionaba en el mundo de la moda para luego integrarse a la serie de TV, Younger.

En 2019, tuvo su regreso al cine al interpretar a Sharon Tate en la película The Haunting Of Sharon Tate.