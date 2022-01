Así fue el tenaz casting que pasó Carmen Villalobos para protagonizar “Sin senos no hay paraíso”

La exitosa carrera artística que ha logrado edificar Carmen Villalobos difícilmente puede explicarse sin la telenovela Sin senos no hay paraíso, una historia que encabezó en 2008.

Aunque llevaba años encarnando roles secundarios en los melodramas de su natal Colombia, fue su debut protagónico en esta producción de Telemundo la que la catapultó a la fama.

Dentro y fuera de su país de origen, Villalobos cautivó a las audiencias con una impresionante interpretación de Catalina Santana, la protagonista del relato escrito por Gustavo Bolívar.

Su gran talento, entrega y profesionalismo dieron como resultado un impecable trabajo que la consolidó como estrella internacional y le permitió protagonizar sus siguientes proyectos.

No por nada la artista aseguró, en una entrevista a People en Español, que protagonizar este teledrama ha sido la experiencia “más espectacular” de su trayectoria.

“Le debo casi todo (a Sin senos no hay paraíso). El público me abrió las puertas y me reconoce gracias a ese personaje y me lo disfruté desde el primer día hasta el último”, expresó.

“Fue una experiencia que marcó mi vida, que marcó mi carrera. Siempre voy a decir que hay un antes y un después de Sin senos no hay paraíso”, sentenció.

No obstante, para poder encarnar este papel, Villalobos tuvo que luchar frente a muchas contendientes en una prueba actoral que exigió una tenaz pelea y perseverancia.

Carmen Villalobos recuerda cómo fue su audición para Sin senos no hay paraíso

Durante una entrevista con la revista Tendencia, la famosa luminaria colombiana recordó cómo había sido el aguerrido casting que enfrentó en 2008 para lograr convertirse en Catalina Santana.

“Siempre voy a recordar el casting que hice (…) para el protagónico de Sin senos no hay paraíso”, comenzó a relatar al medio en el año 2018.

“Yo venía haciendo novelas como actriz de reparto y estaba feliz con como venía mi carrera, pero sentía que ya estaba preparada para mi primer protagónico”, rememoró.

Con el fin de enfocarse en tener su primer papel principal, Villalobos decidió no asistir a castings que no fueran para protagonista y le compartió la decisión a su mánager.

“Ella me dijo que era un riesgo muy alto hacer eso”, contó. “Yo me mantuve en mi palabra y tres meses después, ¡llegó esa oportunidad! Estaban llamándome para hacer de Catalina Santana”.

La audición para alzarse con la oportunidad de dar vida a la hija de doña Hilda en Sin senos no hay paraíso concentró a muchas actrices y tuvo una duración de casi un mes y medio.

“Después que todas las actrices audicionáramos para este personaje principal, yo estaba ahí, en la final con otra compañera que quiero mucho”, narró sin revelar quién era su colega. “Estábamos las dos disputándonos ese puesto”.

La prueba decisiva para ser Catalina Santana

Para elegir a la ganadora del ambicionado papel, ambas histrionisas tuvieron debatirse en un último duelo.

La prueba decisiva consistió en actuar una escena que la actriz barranquillera describió como “muy difícil, emotiva y desgarradora”.

Como sabemos, al final, una Carmen Villalobos de entonces 25 años fue quien salió victoriosa del casting que marcó para siempre el rumbo de su carrera en el mundo de la interpretación.

“Al escuchar que era yo la escogida, fue demasiado emocionante. El personaje era mío”, recordó con emoción la artista de ahora 38 años.

En la entrevista, la talentosa histrionisa que volvió interpretar a Catalina en la secuela del melodrama, la saga Sin senos sí hay paraíso, además compartió el aprendizaje que le dejó este importante triunfo.

“Con esta experiencia aprendí que, si tú de verdad quieres o te apasiona algo, luchas y luchas hasta el cansancio por obtenerlo”, dijo la famosa sobre el casting ocurrido hace 14 años atrás.

“La pasión por mi trabajo, pero pasión de verdad, es el toque que me caracteriza”, sentenció.