Tener un bebé por vientre en alquiler no te hace menos madre, y así lo prueban estas famosas

Para algunas mujeres ser madre es su mayor deseo, pero lamentablemente, muchas no pueden convertirse en madres, o tener más hijos.

Sin embargo, actualmente existen otras formas de ser madre sin tener que concebir, y una de ellas, además de adoptar, es el embarazo subrogado o vientre en alquiler.

Este embarazo consiste en que una mujer lleve en su vientre tu bebé, formado con espermatozoides donados que fecundan los óvulos de la gestante subrogada.

A este procedimiento se han sometido algunas famosas que por una u otra razón no han podido concebir ya sea por primera vez o para agrandar su familia.

Aunque muchos las han criticado, ellas demuestran que esto no las hace menos madres, y dejan ver su gran deseo de tener hijos, dando una gran lección.

Famosas que han tenido hijos por vientre en alquiler

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra tiene tres años de casada con Nick Jonas, y recientemente anunció que se convirtió en madre a través de vientre en alquiler.

Muchos la criticaron, pero nadie sabe las razones por las que tuvo que recurrir a este método, y ella simplemente se ha dedicado a vivir este momento tan especial con su bebé.

Kim Kardashian

La famosa empresaria Kim Kardashian tuvo a dos de sus hijos a través de un vientre en alquiler, debido a su salud, y dejó claro que esto no la hace menos madre.

Kim mostró parte del proceso a través de su reality show Keeping Up With The Kardashians, dejando ver que estuvo muy involucrada en todo momento, y ahora es feliz con sus cuatro hijos.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker tuvo a sus gemelas Tabitha, y Marion mediante este método subrogado, luego de tener a su hijo James.

A través de los años la actriz ha demostrado lo mucho que las ama y ellas se han convertido en su mayor inspiración y cómplices.

Amber Heard

Amber Heard confesó que tenía años queriendo ser madre, y finalmente pudo cumplir su sueño a través de un vientre en alquiler.

La famosa no solo ha mostrado a su hija en redes, dejando ver cómo vive esta etapa a plenitud, sino que nos ha enseñado a no prestarle atención a las críticas y luchar por lo que quieres.