Tras posee una gran cantidad de seguidores y fama la estrella de TikTok Kunno celebra que forma parte de ‘Ritmo salvaje’, la nueva producción original de Netflix que espera acabar con el liderazgo de ‘La reina del flow’.

Tras saberse la noticia este influencer que ha probado suerte con el modelaje y el canto, no dudó en compartirlo en sus redes sociales que se han convertido en una ventana a través de la que expone los momentos más afortunados de su vida. Y pese a que también posee una gran cantidad de haters, esto no lo detiene en sus sueños por materializar tan importantes proyectos como este.

Es por eso, que a partir del 2 de marzo veremos a esta polémica estrella brillas al lado de figuras como Greeicy Rendón, Paulina Dávila entre otros. Con esto no solo consolida su nombre, sino que también demuestra que es capaz de asumir cualquier reto que se asome en su vida.

Kunno da el salto del ‘TikTok’ a las series de Netflix con ‘Ritmo salvaje’

Tras varias audiciones, llamados y propuestas, Kunno logró lo inimaginable, formar parte del elenco de ‘Ritmo salvaje’ una producción musical en la que reinarán las más increíbles coreografías y en las que además el público podrá evaluar cuál de los dos grupos que son competencia son capaces de seguir adelante con sus ambiciones de ser los mejores.

También se espera mucho drama, así como las inolvidables escenas románticas que permitirán cautivar a la audiencia. Sin embargo, para Kunno esto no será impedimento para ponerle un poco de chispa a su personaje que también tendrá un protagonismo especial y con el que se esperan desenlaces inesperados y que han generado mucha expectativas.

Tras saberse parte de este ambicioso proyecto, el ahora actor no dudó en compartirlo con alegría en sus redes sociales: “Estoy muy agradecido por esta oportunidad tan grande que Dios me puso enfrente. Al principio temblaba de miedo porque estaba por enfrentar un gran reto en mi vida, actuar y bailar”, escribió en su publicación de Instagram en la que recibió miles de likes y comentarios de felicitación de parte de sus fieles seguidores.

Además, éste comentó que no puede ocultar que le ha dado un poco de miedo el estar ante esta nueva faceta al lado de figuras tan experimentadas y que están dispuestas a brillar. Sin embargo, señaló que ha recibido mucho apoyo de sus compañeros quienes lo han orientado en este ámbito que es nuevo para él.

“Cuando supe con quienes iba a compartir escena, literal, me temblaban las piernas y me puse a llorar. Le dije a mi equipo que no sabía si iba a poder, pero sí pude, y te quiero decir a ti, que estás detrás de un celular, que tú también puedes. También quiero agradecerle a esas estrellas de la mejor serie del mundo por abrazarme, por enseñarme, por no verme como un extraño cuando llegué al set...Tenía miedo de que dijeran ‘¿y ahora esté loco que?’ Sucedió todo lo contrario, me abrazaron, me ayudaron a brillar, me aconsejaron y me hicieron familia”, dijo a través de un post en Instagram repleto de emoción.