Hija de Alejandra Guzmán explicó porqué estuvo en prisión

En las últimas horas Frida Sofía, hija de la reconocida cantante mexicana Alejandra Guzmán, ha sido el foco de todos los medios internacionales después de conocer que fue arrestada en la ciudad de Miami, Estados Unidos en el centro comercial ‘La Jungla’ el 24 de enero.

En un primer momento se desconocía la razón por la cual Frida había sido detenida, sin embargo, hace un par de horas fue ella misma quien se encargó de salir a contar lo sucedido, eso sí, mostrando también los morados en sus brazos que demuestran la fuerza con la que la seguridad del establecimiento la trató.

Según el relato, todo se dio debido a que no le cayó bien a la mánager del lugar donde se encontraba, uno de los más exclusivos restaurantes de la ciudad, quien de hecho, la acusó de robarse un agua.

“La verdad fue un simple... la mánager del Joia no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo (mientras mostraba las lesiones en sus brazos) (...) esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad del Joia y dijeron que era porque yo me había robado un agua”, señaló tras encontrarse nuevamente en libertad.