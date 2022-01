El final de Los Simpson iba a revelar el gran secreto que Marge esconde debajo de su largo cabello

El primer proyecto de Los Simpson, incluso antes de saltar a la fama allá por 1989, no era perpetuarse en las pantallas por más de 30 años. Matt Groening y los escritores que lo acompañaron, sumando los mejores momentos en los que se facturó con locura, siempre tuvieron en mente que iba a haber un final.

Sin embargo, como todo en la vida, las cosas se fueron adecuando a las necesidades del mercado y Los Simpson siguen sacando capítulos sin piedad, para nutrir la parrilla de programación de Star, franquicia de Disney Plus. Lo más probable es que lo sigan haciendo, al menos, hasta 2023.

Pero en la época en la que los escritores de Los Simpson pensaron que habría un final, tuvieron en planes revelar un insólito secreto de Marge, esposa de Homero. Se trata de explicar la razón por la cuál la rígida ama de casa tiene un cabello tan pronunciado hacia arriba.

El cabello de Marge

Pero aunque dicho secreto nunca salió a la luz en un episodio de los que transmitía la cadena Fox, sí hay pruebas visuales del misterio y los colegas de Vida Extra se encargaron de publicarlo.

El cabello de Marge esconde unas largas orejas de conejo y por eso tiene tan extenso su pelaje azul que se mantiene firme de forma vertical. Están diseñadas al estilo de los personajes Binky o Bongo, de la serie del mismo Matt Groening, Life In Hell (La Vida en el Infierno).

Al igual que con Los Simpson, esta serie tiene un humor negro, pero con menos filtros y dirigida mucho más a un público adulto.

“Mi plan, muy al principio de la serie, era que en realidad ella sería un conejo de mi tira cómica Life in Hell, pero después aquello me pareció… dije ‘mira, olvídalo. No hay orejas de conejo ahí debajo”, mencionó Groening, según reseña Vida Extra.

El mismo portal postea dos imágenes que a continuación les compartimos también. La primera es la del mismo Binky, que está arriba (lo consideran el primer gran éxito de Groening). Y la segunda es la única en la que se nota que Marge tiene un par de orejas de conejo: en el videojuego The Simpson Arcade Game, de Konami.