Un niño luce los tenis ‘piratas’ de J Balvin y el paisa lo sorprende con un gran detalle

J Balvin se ha convertido uno de los artistas más comentados y polémicos a nivel nacional e internacional debido al éxito musical que ha logrado alcanzar y a su vez, por las diferentes polémicas en las que se ha visto envuelto.

En las últimas horas, el cantante paisa se ha vuelto a convertir en tendencia debido a que a través de TikTok le respondió a un pequeño niño que se encontraba luciendo unas zapatillas ‘Air Jordan’ que hacen parte de su línea de ‘merch’, sin embargo, el menor venía recibiendo miles de críticas y comentarios negativos debido a que estas no eran originales.

El niño no dudó ni un segundo en reconocer que sus tenis no eran realmente originales, no obstante, aclaró que se sentía orgulloso de lucirlas gracias a que eran el regalo de navidad que le había dado su mamá y que eso, para él, significaba más que su costo.

“A mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá, entonces no me van a lastimar”, señaló el menor durante su video.

La respuesta de J Balvin:

Al notar la situación, el intérprete de ‘Rojo’ resaltó la actitud del pequeño frente a las críticas, destacando también que se sentía orgulloso de ver cómo apreciaba más el detalle de su familia que los malos comentarios de los usuarios de la red social.

Así mismo, Balvin aseguró en su respuesta al video que le iba a entregar unos tenis originales al niño para que los pueda gozar con total plenitud.

“YA TE VAN A LLEGAR TUS JORDAN -Air Balvin celebro las personas como tú AGRADECIDAS”, afirmó el cantante.