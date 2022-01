Quién es Daniela Rodrice, la influecer que luchó contra la depresión y se convirtió en la favorita de TikTok

Daniela Rodrice se ha convertido en una toda una estrella de TikTok, gracias a su carisma, pero ante el gran éxito que estaba teniendo, su salud mental no se encontraba del todo bien, por lo que tuvo que buscar ayuda para salir adelante.

A continuación, te compartimos su historia.

Es una influencer, de 24 años, originaria de Mazatlán Sinaloa, que adquirió popularidad gracias a la red social de origen chino, donde cuenta con más de nueve millones de seguidores.

Aunque inició su carrera en YouTube, comenzó a darse a notar gracias a sus videos reaccionando a otros tiktoks y a sus frases tan caracterizas como “Chica, eres linda”, “Yo quisiese, pero no pudiese”, “Y ni modo, aquí envidias no”, “¡Ah perro!, traes la uña del quince” y “Ya volvimos, ya volvimos con esta gente loca”.

Lo que ha generado algunas tendencias en TikTok que varios creadores de contenido han seguido.

En una entrevista con el programa “Pinky Promise”, conducido por Karla Díaz, Daniela compartió cómo fue que inicio en el mundo de las redes sociales y algunos de los momentos más complicados a los que se enfrentó.

La influencer contó que antes de hacerse famosa, ella trabajaba de cajera en el negocio familiar de su familia y creyó que así pasaría el resto de su vida.

Daniela compartió desde antes sufrió de ansiedad y depresión, pero con la fama, sus problemas se complicaron, pues comenzó a ser popular.

Todo inició con una pregunta que hizo uno de los fans por medio de una dinámica: “¿Te gustó recibir la atención o el precio es muy alto?”.

A lo que Rodrice respondió: “Yo inicié esto porque quería ser la amiga de otra persona, y de repente ya eran dos millones de personas… Yo vivía en mundo de ansiedad desde que estoy en primaria, yo conozco la ansiedad desde que tengo uso de razón. Entonces, para mí no existió un mundo sin ansiedad, yo viví terribles momentos de depresión, terribles momentos de ataques de pánico, problemas alimenticios y demás. Fueron más de 11 años”.

Por este motivo, Daniela quiso empezar a crear contenido que hiciera reír a los demás para entretenerlos, pero, cuando comenzó a aumentar de seguidores, fue un gran cambio para ella.

“En histeria de que no puedo más, porque yo me siento muy responsable de mi gente, yo siento que de verdad yo los estoy criando y que de verdad debo de tener una responsabilidad de lo que hablo… Pero le das la responsabilidad a una persona con ansiedad y se vuelve loca”, confesó la influencer.

Así que llegó a pensar en desaparecer de las redes sociales y volver a su vida normal, pero sintió que no sería lo correcto, por lo que prefirió buscar ayuda.

“Yo veía las pastillas y ya no podía yo, dije: ‘Necesito que alguien me ayude porque si no me voy a matar y esta gente se va a quedar sin mí’. Yo sé que si me muero, mañana la gente lo va a olvidar, yo sé, pero yo siento mucha responsabilidad por mi gente. Yo los quiero muchísimo, ellos me salvaron la vida… Por eso estoy aquí, porque ya soy feliz, logré ser feliz”, dijo.