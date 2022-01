Priyanka Chopra y Nick Jonas: otros famosos que han sido padres con ayuda de una madre subrogada

Priyanka Chopra y Nick Jonas sorprendieron al mundo al anunciar que se habían convertido en padres de un bebé con la ayuda de una madre subrogada, lo cual anunciaron por medio de redes sociales. Este método ha ayudado a varias parejas a cumplir su sueño de ser padres cuando sufren de infertilidad o simplemente no pueden llevar el embarazo ellos mismos.

Varias celebridades han recurrido a una madre subrogada para poder ser padres y han abierto su corazón sobre cómo fue el proceso para derribar algunos estigmas que aún existen sobre esta práctica. A continuación recordamos a las parejas que han crecido su familia con ayuda de otra persona.

Priyanka Chopra, Nick Jonas y más famosos que recurrieron a una madre subrogada

Kim Kardashian y Kanye West

Aunque la pareja ya no está junta, al momento de comenzar una familia, Kim y Kanye decidieron recurrir a una madre subrogada. Su primera hija se dio de manera tradicional y Kim llevó su embarazo. Sin embargo durante su segundo embarazo experimentó complicaciones que le hicieron imposible volver a embarazarse.

Por esta razón decidió recurrir a una madre subrogada para tener a su hija Chicago y a su hijo Psalm.

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick

La protagonista de ‘And Just Like That’ dio a luz a su hijo James en 2002, cuando aún se encontraba grabando la serie ‘Sex and the city’. Sin embargo no pudo volver a embarazarse y por eso ella y su esposo decidieron volver a ser padres mediante una madre subrogada.

La pareja dio la bienvenida a sus gemelos Marion y Tabitha en 2009. Sin embargo su caso no fue del todo feliz, ya que se dio a conocer la identidad de la madre subrogada y su familia, quienes sufrieron acoso y amenazas en su contra.

Ricky Martin y Jwan Yosef

El cantante es un orgulloso padre de cuatro hijos, los cuales ha recibido por medio de una madre subrogada.

Los hijos del cantante puertorriqueño, Valentino y Matteo Martin, nacieron en 2008, en ese momento Ricky estaba soltero pero estaba seguro de que deseaba ser padre. Más tarde conoció a su actual esposo con quien decidió tener más hijos.

Desde entonces Ricky se ha encargado de normalizar a las familias no tradicionales como la suya, por lo que ha compartido el desarrollo de Valentino, Matteo y sus dos bebés con diversos medios, además de frecuentemente subir fotos a su cuenta de Instagram.

Nicole Kidman y Keith Urban

La actriz había adoptado a dos hijos junto a Tom Cruise, de quien más tarde se separó. En 2008 dio a luz a su segunda hija Sunday Rose junto a Keith Urban y dos años más tarde la pareja recurrió a una madre subrogada para tener a su hija Faith Margaret.

Michael Jackson

El cantante tuvo a su tercer hijo, Prince, por medio de una madre subrogada en 2002. más tarde el joven cambió su nombre a Bigi.

Tyra Banks

La supermodelo dio la bienvenida a su primer hijo en 2016 por medio de una madre subrogada. En una entrevista con People dijo que se sentía mal por las personas que luchaban con problemas de fertilidad y para llevar un embarazo.

Elton John y David Furnish

La pareja decidió tener a sus hijos por medio de una madre subrogada después de intentar adoptar. La pareja tuvo la ayuda de la misma mujer en ambas ocasiones y cumplió su sueño de formar una familia de cuatro.