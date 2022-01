Emma Roberts nos recuerda que los hijos no son motivo para sostener una relación que ya no funciona

La ola de separaciones que ha sacudido el espectáculo desde el año pasado esta vez se cobró una nueva relación: la de Emma Roberts y Garrett Hedlund, que vivieron un romance de tres años en el que gestaron a su primogénito, Rhodes.

De acuerdo con varios medios internacionales esto sería un hecho, aunque la pareja no ha confirmado ni expuesto su versión oficial. No obstante, People asegura que no hay vuelta atrás y que de hecho, él fue arrestado por intoxicación pública.

El músico habría quedado muy afectado por la separación que se produjo esta semana después de varios meses de problemas, lo que habría originado su detención y que se mantenga en custodia con una fianza de 2100 dólares, reportó TMZ.

Se desconocen los detalles que generaron el adiós definitivo, pero en el pasado, específicamente en enero del 2020, fue demandado por supuestamente manejar ebrio. Una mujer aseguró que Garrett se quedó dormido y chocó contra ella.

Desde entonces el también actor se encontraba en libertad condicional, cuestión que podría agravar su nuevo problema legal del que la protagonista de Amor de Calendario y Nerve no se ha hecho eco.

Con esto, la estadounidense tomó la decisión de salir de una relación que le restaba bienestar a ella y a su hijo, pero fuentes cercanas indican que buscará una cocrianza amigable con el padre de su hijo.

El fin de la historia de amor de Emma Roberts y Garrett Hedlund

Los dos artistas empezaron a salir en marzo del 2019 y poco tiempo después le dieron la bienvenida a Rhodes en diciembre del 2020, a quien le festejaron su primer año de vida hace poco.

Se conoce que ambos ya no viven juntos pues se les vio haciendo mudanza para separarse. “Es triste, y están haciendo todo lo posible para compartir la paternidad. Ha sido difícil”, dijo el informante.

“Tener un recién nacido en la pandemia ha sido mucho más difícil de lo que cualquiera de ellos esperaba, pero realmente están haciendo todo lo posible para resolver las cosas”, finalizó.