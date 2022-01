El Estafador de Tinder: el documental de Netflix que expone el peligro de las apps de citas

Netflix nos tiene acostumbrados ya a documentales reveladores y polémicos sobre casos de la vida real que parecen sacados de una película. En esta ocasión vienen con The Tinder Swindler, una obra que expone los peligros que tiene el usar las apps de citas para conocer a quien podría ser tu amor eterno.

The Tinder Swindler, o El Estafador de Tinder en español, que llega a Netflix este febrero, cuenta la historia del magnate de los diamantes falsos Simon Leviev, quien estafó a millones de víctimas que conoció en el sitio de citas y la carrera de la policía por todo el mundo para arrestarlo.

La película, de los creadores de la exitosa serie documental anterior de Netflix Don’t F**K With Cats and The Imposter, cuenta la historia de la vida real del llamado ‘Tinder Swindler’ Simon Leviev, quien estafó a decenas de mujeres que conoció en la aplicación de citas de millones de dólares para financiar su estilo de vida de lujo. Esas mujeres agraviadas luego ayudaron a provocar su caída.

The Tinder Swindler es un documental único que se estrena globalmente en Netflix el miércoles 2 de febrero de 2022, así que no hay que esperar mucho.

Tráiler de El Estáfador de Tinder

Qué sucede en ‘El Estáfador de Tinder’

El ingenioso documental The Tinder Swindler presenta a tres de las víctimas de Leviev, Cecilie Fjellhoy, Ayleen Charlotte y Pernilla Sjoholm, quienes fueron acogidas por Leviev y estafadas entre miles de otras mujeres, enfocándose en Cecilie y su trágica historia.

Acorde a la sinopsis oficial del programa, Cecilie, que ahora tiene 34 años, quedó encantada cuando conoció a Leviev en Tinder mientras vivía en Londres. Afirmó que era el director ejecutivo de una empresa de diamantes y vivía un estilo de vida de restaurantes elegantes, autos rápidos y vacaciones de lujo. Los dos se enamoraron y, en cuestión de semanas, Leviev le pidió a Cecilie que se mudara con él. Pero todo cambió cuando Leviev llamó a Cecilie desde Amsterdam alegando que estaba siendo amenazado por un negocio de diamantes valorado en millones. Dijo que no podía usar sus tarjetas de crédito en caso de que sus enemigos lo rastrearan y lo mataran. Temiendo por la vida de su novio, Cecilie accedió a prestarle temporalmente la suya.

Sin embargo, en cuestión de semanas, Cecilie había acumulado deudas de 250 mil dólares, ya que Leviev pedía más y más efectivo. Prometió devolverle el dinero pero, sin que Cecilie lo supiera, en realidad estaba usando su dinero en secreto para financiar una gira europea de lujo con una modelo rusa con la que estaba saliendo. Al final de su juicio y con sus acreedores a cuestas, Cecilie finalmente descubrió en su banco que Leviev era un estafador profesional con múltiples nombres diferentes y que todo lo que le había dicho había sido una mentira. No era un magnate de los diamantes, sino un tipo común de Israel, que comenzó como un ladrón de poca monta en su adolescencia. Incluso había estado en la cárcel en Finlandia por defraudar a tres mujeres allí.

Esta película sigue sus historias extraordinarias y, en ocasiones, aterradoras, y cómo se unieron para usar los medios de comunicación y su propio injerto duro para orquestar un complot global peligroso con el fin de arrestar a Leviev por sus crímenes.

