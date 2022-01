Yo me llamo Captura de pantalla Youtube

Una de las participantes que se encuentran en la pelea por el gran premio final, tuvo una presentación destacable con bailarines en el escenario, donde también participó su hermano y genero un emotivo momento luego de terminar su show.

Sin embargo Amparo Grisales le hizo varias observaciones en las que ella no estuvo de acuerdo “No te noté con la misma alegría que sale por tus poros; te noté bajoneada... Aunque lo hiciste muy bien, con color y entonación perfecta, administraste el aire maravillosamente… Pero te noté triste, no me transmitiste la misma energía””, mencionó Amparo.

La doble de JLo quedó sorprendia ya que nunca había recibido ese tipo de comentarios por parte de Amparo. a lo cual ella respondió “¿En serio?”, pero para evitar entrar en conflicto con los jurados, decidió finalizar su intervención con un “Bueno, gracias”.

Además Cesar Escola también secundó la opinión de Amparo mencionando “Es la energía; queremos el mismo poderío siempre. No bajen la guardia, por favor”, y por su parte, Yeison Jiménez le mencionó la razón por la cual no estaba haciendo un show de la misma calidad con la que se venía presentando “Creo que estabas incómoda con tantas personas a tu alrededor”, mecionó.

Sin embargo la participante también puso en duda la observación de Yeidon respondiendo “¿En serio?”. Hay que recordar que la imitadora de JLo es la única participante mujer que queda en el pograma.

J LO DE ‘Yo me llamo’ no se dejó de las críticas de Amparo Grisales