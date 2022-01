¿Adictas a las cirugías? Estas famosas menores de 35 años ha tenido cambios radicales en su rostro

Hay algunas famosas que a su corta edad han tenido cambios radicales en su rostro, por lo que varios fans han llegado a pensar que tal vez son adictas a las cirugías. A continuación, te presentamos las transformaciones que más han llamado la atención.

Eiza González

Ha sido una de las celebridades que más ha impresionado con su cambio físico, tanto que podría parecer otra persona.

En 2013, en una entrevista con “People”, la actriz contó que se operó la nariz, aunque negó haberse hecho algunas otras cirugías estéticas.

Aunque algunos de sus fans han señalado que se ha sometido a una rinoplastia de nariz, bichectomía, reducción de pómulos, mentón y aumento de labios.

Eiza González

Danna Paola

A sus 26 años, la cantante y actriz ha pasado por algunos procedimientos, entre ellos rinoplastia de nariz, bichectomía y reducción de pómulos, de acuerdo a diversos medios.

Danna Paola Foto: Instagram

Belinda

La artista afinó su nariz, se hizo una reducción de pómulos, refinamiento de mentón y una bichetomía. Además, ahora luce más feliz que nunca, gracias a su relación con Christian Nodal.

Belinda Foto: Instagram

Livia Brito

Comparado con algunas fotos de su juventud, la actriz, de 35 años, afinó algunas facciones de su rostro y se sometió a un tratamiento de brackets.

Aunque cabe mencionar que sus cambios no han sido tan radicales, como en otros casos.

Livia Brito (Archivo)

Angelique Boyer

La actriz, de 33 años, compartió que hace tiempo decidió aumentarse el busto y confesó que no le daba pena admitirlo.

Angelique Boyer

Megan Fox

La actriz, de 35 años, según la revista “InTouch”, rellenó sus labios con colágeno, se operó la nariz y se puso busto para verse así.

Megan Fox Megan Fox

¿Ester Expósito tiene cirugías?

A sus 21 años, varios fans han asegurado que la actriz española ha tenido un cambio radical, comparado a cómo lucía cuando fue parte de la serie “Élite”.

Aunque ella misma ha asegurado que no se ha sometido a ninguna intervención. “No me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía, ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información. De este forma estáis engañando a la gente… Son muchos los jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo. Más profesionalidad”, escribió en una publicación de su cuenta de Instagram.