Rauw Alejandro llegará a Colombia el 26 de febrero junto a ‘la liga del perreo’

Consolidándose como el primer festival de música urbana al aire libre en la Capital, llega a Bogotá la fiesta de reggaetón más representativa de los últimos tiempos. Este evento conocido como ‘La Liga del perreo’ es un show en el que, además, de reunirse los artistas más poderosos del género, promete abanderar las fiestas de perreo intenso en el país.

Esta primera edición del Festival ‘La liga del perreo: This is the Remix’ la cual se llevará a cabo el sábado 26 de febrero en la ciudad de Bogotá (Green Forest – 200 mts después del peaje de la cra 7ma) a partir de las 3:00 pm, además, contará con la participación de artistas de la talla de Rauw Alejandro, De la Ghetto, Mora, Lui-G 21+, Nova La Amenaza, Golpe a Golpe, Rayo y Toby, Wanlof, entre otros.

”Este festival nace como la fiesta de alto formato más representativa del género urbano del 2022. Con este evento, queremos brindar una experiencia inigualable, acompañado de un espectáculo de artistas internacionales top del género urbano, una producción de nivel internacional, zonas de experiencia, plazoleta de comidas y 2 escenarios”, señalan los organizadores del evento.

Este festival, que se realizará por primera vez en el país, espera llegar a otros escenarios del mundo, para así darle la oportunidad a grandes y pequeños exponentes del género urbano. Y aunque este es un espacio netamente para los amantes del reggaetón, aquellos que disfruten los beats electrónicos también tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de ver en vivo a sus artistas favoritos del género.

Por su parte, el precio de la boletería inicia en $128.400 COP hasta $556.400 COP de manera individual, sin embargo, se pueden conseguir palcos con precio de $6′313.000 COP

Los interesados en asistir a este evento podrán adquirir sus boletas individuales, o palcos, a través de la página aperthura.com o por medio de las líneas de WhatsApp 3028296069 o 3204887659.