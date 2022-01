Le queda poco a enero y queda mucho por recorrer en este 2022. Quizás tienes tiempo sin tomar el control de tu Xbox Series S o X, no sabes qué jugar, estás esperando el lanzamiento de algún videojuego o simplemente no has conocido un título que te enganche.

Hay videojuegos que casi obligatoriamente deben estar instalados en tu consola. Ya sea porque es un éxito para compartir con amigos, porque su multijugador nunca pasa de moda o porque simplemente es un ejemplar divertidísimo que no puedes perderte.

A continuación, una guía con los 10 videojuegos más recomendados para el 2022 en Xbox Series X/S, esperando que puedas instalarlos todos, y si no, nada que un disco duro extraíble o la tarjeta de expansión Seagate - Xbox de 1TB no pueda solucionar.

Halo Infinite

La última entrega de la preciada franquicia de disparos en primera persona de ciencia ficción Halo ofrece una campaña considerable, junto con un modo multijugador gratuito.

En términos de cómo se compara con los juegos clásicos de Halo lanzados en los últimos años, Infinite ciertamente ofrece muchas cosas del pasado, al tiempo que equipa a Master Chief con imágenes nítidas y detalladas y nuevas herramientas, como un gancho de agarre, que hacen que el juego se sienta refrescante.

Tanto el modo campaña como el multijugador están disponibles a través de Xbox Game Pass.

Call of Duty: Warzone

Una de las joyas gratuitas en la tienda de Xbox. La enorme e innovadora experiencia battle royale de Call of Duty: Warzone.

Lucha en una agitada Verdansk mientras los seísmos transforman el paisaje. Causa una conmoción con tu escuadrón y prepárate para sobrevivir a lo que pasa en la noche a medida que el aire comienza a enfriarse.

Este título de Activision Blizzard ofrece el contenido previo de las temporadas de Modern Warfare y permite jugar como un operador Black Ops Cold War, usar armas de la Guerra Fría y otras características.

Forza Horizon 5

En comparación con Forza Motorsport, un simulador de carreras que te permite correr en circuitos de renombre alrededor del mundo, Forza Horizon se trata de dejarte explorar todo terreno.

De los juegos más recientes de la serie, Forza Horizon 5, también disponible con Game Pass, es la mejor entrada hasta el momento, poniendo sus ruedas en una versión ficticia de México.

It Takes Two

It Takes Two, el Game of the Year (GOTY) de los The Game Awards 2021, es un videojuego de plataformas de acción y aventura desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronic Arts. Fue lanzado en marzo de 2021 y desde entonces se ha robado el corazón de los gamers por su argumento y jugabilidad

El juego, protagonizado por Cody y May, presenta una gran cantidad de mecánicas de varios géneros de videojuegos, relacionadas con la historia y el tema del nivel. Los jugadores deben cooperar entre sí y utilizar sus habilidades para progresar. El título también cuenta con una gran cantidad de minijuegos que aumentan las opciones de entretenimiento.

It Takes Two fue diseñado específicamente para el modo multijugador cooperativo en pantalla dividida, lo que significa que debe jugarse con otro jugador a través del juego local o en línea. No tiene una opción para un solo jugador, lo que lo hace un videojuego ideal para compartir en familia o con amigos y con un mismo objetivo.

FIFA 22

El legendario videojuego de fútbol de EA Sports. FIFA 22 no está en Game Pass, pero comprarlo es una prioridad para los fanáticos del balompié y del deporte en general.

Además, a comienzos de febrero recibirá una actualización tras el cierre del mercado de fichajes invernal en Europa, por lo que todas las plantillas estarán actualizadas.

Y por supuesto, la gran bandera del videojuego sigue siendo el modo Ultimate Team y el novedoso Volta.

Microsoft Flight Simulator

Flight Simulator para PC con Windows ha sido durante mucho tiempo una de las mejores y más realistas formas de imaginar cómo sería pilotar un avión pequeño o un jet. La última versión de Flight Simulator está en las últimas consolas Xbox, donde hace todo lo posible con gráficos impresionantes y tecnología de nube inteligente que extrae datos meteorológicos localizados en tiempo real.

Es la experiencia definitiva en un simulador de vuelo y, como tal, es un juego de ritmo lento que te invita a perderte en la belleza de la aviación. Este no está realmente dirigido a jugadores que quieren acción sin parar, sino para los que realmente sueñan con volar. Disponible en Xbox Game Pass.

Fortnite

La isla. El battle royale favorito de los gamers. La posibilidad de vencer a tus rivales jugando como Spider-Man, John Wick y otros personajes de la cultura pop. Hay mucha competencia en los videojuegos como Fortnite, pero sin duda es el más divertido de todos y el que permite hasta crear espacios.

Fortnite parece un opción fácil de elegir y lo mejor de todo es que es gratis en la tienda de Xbox.

The Ascent

The Ascent está ambientado en un mundo ciberpunk, con una trama interesante sobre una megacorporación colapsada en medio de un shooter RPG de acción individual que ha convencido a quienes lo han jugado.

Está disponible para los suscriptores de Xbox Game Pass, incluyendo su versión optimizada para Xbox Series X/S, y es exclusivo para las consolas de Microsoft.

Psychonauts 2

Psychonauts 2, la esperada secuela del clásico juego de plataformas de culto que se lanzó en 2005, fue un gran éxito cuando llegó a las consolas Xbox a principios de 2021.

Conserva la estética alegre pero un poco incómoda que recuerda a algunas de las caricaturas más extrañas de Nickelodeon. La combinación del juego de plataformas y recolección de elementos se siente deliciosamente enfocada en comparación con la forma en que se construyen muchos juegos en estos días, con innumerables misiones para marcar y mundos en expansión para explorar.

El juego es divertido en sí mismo, pero el inteligente diseño de niveles y la excelente escritura de Psychonauts 2 lo convierten en un juego imprescindible.

Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers es un épico juego de acción y aventura en tercera persona que combina una original historia cinematográfica con modos de juego en solitario y cooperativos.

El videojuego permite formar un equipo de hasta cuatro jugadores en línea, dominando habilidades extraordinarias, personalizando un creciente grupo de héroes y defendiendo la Tierra de amenazas que van en aumento.

La versión para Xbox Series X/S de este título ha sido aclamada por los jugadores y sus descargas en Game Pass aumentaron tras la llegada de la versión a la suscripción.