Habló el ex marido de Miguel Bosé: “Nuestra relación acabó como una historia de terror”

Duras y contundentes, así han sido las declaraciones del escultor valenciano Nacho Palau, ex marido del cantante Miguel Bosé, quien decidió romper el silencio sobre cómo era la vida con el cantante y las razones que destruyeron su relación.

El artista habló para Diez Minutos sobre la ruptura tras 26 años de relación y cuatro hijos en común, publicó Niusdiario.es. Durante la conversación, Palau contó que la relación empezó muy bien, pero cuando llegaron los niños, el carácter de Bosé fue cambiando, para mal, con obsesiones, desencuentros y conflictos permanentes.

“Nuestra relación acabó como una historia de terror”, ha declarado. Como se sabe, Bosé y Palau decidieron tener cuatro hijos mediante gestación subrogada. Ellos son Diego y Tadeo, que son hijos biológicos de Bosé, mientras que Ivo y Telmo son hijos biológicos de Palau. Los cuatro hermanos menores de diez años vivían al abrigo de sus padres, pero con el paso del tiempo la convivencia comenzó a deteriorarse.

En 2014 se mudaron a Panamá pero se encontraban separados de hecho. Palau cobraba una nómina mensual ya que trabajaba para el cantante, podía disponer de un vehículo y poco después se fue a un apartamento solo “para evitar conflictos en casa”.

“Se le agrió el carácter, cada vez estaba más amargado”, dijo Palau, agregando que se volvió paranoico, autoritario y tenía una obsesión por la seguridad de los pequeños. “Quizá no fueron solo los niños, también su carrera, pero así fue”.

Admitió que se llevaban fatal. “Miguel cuando es bueno es muy bueno, y cuando es malo es el peor”, soltó el escultor al medio español. “La obsesión fue haciéndose más grande, casi no salíamos de casa. Miguel imponía su criterio siempre, y cada vez lo hacía más. Eso y otras cosas minaron la relación”. El hombre negó que hubiera episodios de infidelidad. Lo ocurrido en nada tiene que ver con eso.

Quiere a sus hijos juntos

Otros aspectos legales siguen enturbiando la relación de Bosé y Palau. El principal tea tiene que ver con la convivencia de los cuatro niños, que vivieron sus primeros años como una sola familia, pero que ahora, por un asunto biológico, fueron separados. Los de Bosé, están con su papá en México, y los de Palau, en España.

“Mi objetivo es que los cuatro convivan juntos y no solo se vean en vacaciones. Era un proyecto de familia en común. Eso el juez lo ha dado por probado. Lo que ocurre es que nuestro sistema jurídico no permite esa filiación”, expresó.

Para el ex marido del astro español, los niños deberían compartir más tiempo porque son hermanos. Otro aspecto que los está enfrentando tiene que ver con las vacunas. Bosé es un acérrimo crítico de las vacunas y Palau considera que deben protegerse de la gravedad del Covid.

“Yo estoy vacunado y vacunaré a mis hijos. No sé qué hará Miguel con Diego y Tadeo”. Palau reveló que Bosé no parece estar bien. “En los vídeos que hace no tiene buena cara”, soltó. También dijo que el cantante está teniendo serios problemas con su voz y que lo culpa a él por eso.

Palau lamentó que, en cuanto a la manutención de los niños, Bosé decidió “no ayudar en nada”.

