Adelanto del nuevo reality Kardashian muestra el compromiso de Kourtney y Travis Barker

Hace unos meses, los fanáticos del clan Kardashian quedaron completamente cautivados cuando salió a la luz el compromiso entre Kourtney y el músico Travis Barker, con quien ha llevado una relación desde el 2020.

En medio de la emoción de los fieles seguidores, muchos se sintieron un poco decepcionados de que esta nueva etapa de la familia más famosa de las redes sociales ya no fuera transmitida en el exitoso reality Keeping Up Whith The Kardashians, el cual llegó a su fin después de 20 temporadas y 14 años al aire.

Fue en octubre cuando, a través de las redes sociales, se pudieron observar varias imágenes del momento compartidas por amigos y familiares de la pareja, sin embargo a unos días del compromiso fue la misma Kourtney quien compartió fotografías del especial momento.

A través de su cuenta de Instagram, la mayor del clan Kardashian subió un carrete de fotos en las que se puede apreciar a la pareja disfrutando de la propuesta de matrimonio.

En las imágenes, puede apreciarse el romántico escenario que preparó Barker para su novia. Rosas y velas a la orilla de la playa, además de un arreglo floral con las iniciales “T” y “K” fusionadas.

Nuevo reality de las Kardashian podría revelar detalles sobre la relación de Kourtney y Travis Barker

Hace tan solo unas semanas, la familia anunció a través de un video que un nuevo reality nos permitirá seguir conociendo la lujosa vida de estas famosas.

Pero lo que emocionó a millones de personas recientemente fue que Kourtney compartió una fotografía en la que se podía apreciar una escena de la nueva producción.

En la imagen se puede ver la arena de la playa y una pequeña parte del abrigo que lucía Kourtney el día del compromiso.

Los fanáticos captaron esto de forma inmediata y no tardaron en hacer una comparación con las imágenes compartidas en el Instagram de la mayor de las hermanas.

El parecido entre las tomas es indudable, de modo que existe una gran posibilidad de que este nuevo reality se enfoque en contar la vida amorosa tanto de Kourtney como de sus hermanas.