Yeferson Cossio se abrió con sus seguidores y habló de un trastorno que sufre desde niño

Yeferson Cossio ha demostrado ser una persona que no escatima en gastos. Instagram @yefersoncossio

Uno de los paradigmas que más está presente en la vida de los usuarios de las redes sociales, es el de creer que un influenciador, debido a su cantidad de seguidores o de dinero, puede llegar a tener una vida perfecta.

No obstante, en algún momento son los mismos creadores de contenido quienes se encargan de desmentir le idealización de un día a día sin complicaciones mostrándose tal y como son.

Recientemente, uno de los personajes de redes sociales más polémicos de los últimos meses, Yeferson Cossio, se abrió con sus seguidores y por medio de un video les contó que desde niño ha padecido un trastorno que en más de una ocasión le ha complicado su vida, pero al que le encontró un lado positivo.

¿En qué consiste el trastorno que tiene Yeferson Cossio?

“Yo soy muy inteligente, yo aprendo cosas muy fácil como tocar instrumentos (...), idiomas, puedo prestarle atención a diez cosas al tiempo. Tiene unas ventajas increíbles”, señaló Cossio.

Sin embargo, también aprovechó el momento para mostrar las partes negativas del trastorno y cómo logra diariamente manejar la situación.

“Una de esas es que yo no soy capaz de dormir por más cansado que esté, a mí la mente me vuela. Ayer completé 10 días en los que dormía 3 horas diarias y no más de una hora seguida”, añadió el influenciador.

“A mi cada cierta cantidad de tiempo me toca doparme muy fuerte para poder dormir. Hoy me tomaré esta ‘pepa’ que literal duerme a un elefante”, concluyó.