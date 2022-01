Ricardo Montaner desata polémica ante psicóloga que lo criticó por besar a su hijo en la boca

El 21 de noviembre del año pasado, Ricardo Montaner, publicó unas fotografías en un post de su cuenta oficial de Instagram, que usó para felicitar a su hijo Ricky, quién actualmente tiene 31 años de edad.

En las fotografías se les ve al cantante y a su hijo en diferentes etapas de su vida. En una de ellas, sale el cantante venezolano, Ricardo Montaner, besando en la boca a su hijo que en ese entonces tenía como 7 años de edad.

“Estos fueron besos de pacto, haría cualquier cosa, siempre por hacerte feliz… Yicky… Feliz cumple amado hijo”, fue lo que escribió en el post el patriarca del clan Montaner.

Sin embargo, hace unos días una psicóloga a través de Twitter utilizó esa fotografía del cantante para psicoanalizar el comportamiento que tienen algunos padres con sus hijos y esto desató la polémica en las redes sociales.

En mi perfil de Ig, estuvimos analizando esta foto! @montanertwiter besando a su hijo en la boca, de no mas de 7 años de edad. Un limite te pido 😱#ricky #rickymontaner #familiamontaner #ricardomontaner #limites #excesos pic.twitter.com/CWBfm0WCJN — Psi Flor Rodriguez (@psiflorodriguez) January 11, 2022

“En mi perfil de Ig, estuvimos analizando esta foto! @montanertwiter besando a su hijo en la boca, de no más de 7 años de edad. Un límite te pido 😱” fue lo que tuiteó Florencia Rodríguez.

La réplica de Ricardo Montaner

La respuesta de Ricardo Montaner a esta publicación tardó 4 días en llegar, según expresó la psicóloga Florencia Rodríguez a una entrevista que le concedió al diario La Nación.

Ricardo Montaner le respondió lo siguiente: “Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos. Luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar”.

Busca ayuda psicológica urgente.

También busca pareja y ten hijos ,construye una familia… luego de todo eso,me vuelves a psicoanalizar … — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 14, 2022

A lo que Florencia Rodríguez replicó: “Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y sí, me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar”.

La opinión de las personas en las redes sociales se dividió, algunos defendían al cantante, mientras que otros le daban la razón a la psicóloga. Y en respuesta de un usuario que debatió su profesionalismo, ella le contestó lo siguiente:

Lo externo siempre es visto como amenaza. Pense que me ibas a pedir un turno. Y si, me psicoanalizo si esa es tu duda 😊. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar. — Psi Flor Rodriguez (@psiflorodriguez) January 14, 2022

“Ser psicóloga no me inhabilita a decir lo que pienso. Me permite observar cuestiones que para otros están naturalizadas, y eso ayudó a que muchos aprendan y puedan aplicarlo en su vida. Ese era el objetivo”.

La psicóloga explica el motivo del escandaloso tuit que compartió

El diario La Nación se comunicó con la psicóloga para que diera su versión de los hechos y explicara cómo se desató todo este escándalo. Florencia Rodríguez es psicóloga, con matrícula N° 47.400, utilizó la plataforma social de Twitter para realizar un análisis de la dinámica familiar.

“Empezó como una propuesta en Instagram de observar una foto familiar e inferir cuestiones que tenían que ver con la dinámica de los integrantes”, detalló la psicóloga. A lo que añade que sus seguidores les interesó mucho el tema y comenzaron a enviarle fotografías familiares.

En mis historias hicimos un recorrido y hablamos de flias aglutinadas, dependencias, limites. Podes verlo completo en mi perfil de Ig — Psi Flor Rodriguez (@psiflorodriguez) January 14, 2022

Así fue como le llega la imagen de Ricardo Montaner besando a su hijo, que en ese entonces tenía 7 años de edad, en la boca, durante uno de sus shows. Por lo que usó esa imagen para generar un debate entre sus seguidores, sobre si la foto de alguna manera mostraba o no una conducta abusiva.

“Esa misma foto la subí a Twitter y cuatro días después llegó la respuesta de él, además del bloqueo de redes sociales”, aseguró la psicóloga. Además, comentó que sabe que este es un tema controversial, porque muchos padres besan a sus hijos en la boca, pero que eso puede tener efectos negativos en la salud mental de un menor, aunque no se tenga la intención de sexualizarlo.

“Él se sintió atacado y respondió de esa manera. Hubiera sido un gran ejemplo, por la exposición pública que tiene, que reconozca que eso no se debe hacer a un niño. Se les puede dar afecto de manera sana, y sin invadir su espacio íntimo”, concluyó Florencia Rodríguez.

Te recomendamos en video