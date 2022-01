Los famosos que “cancelamos” en 2021…¿dónde están ahora?

Desde el #MeToo y la caída de personajes como Harvey Weinstein y Kevin Spacey, las acusaciones por abuso, acoso y otros delitos se toman muy en serio, al menos en Hollywood (y en algunos casos).

Pero hay otros casos en los que, por posturas políticas y sanitarias –al menos en este 2021– varias celebridades han vivido en carne propia el rechazo masivo de las redes sociales. Esto incluso les ha costado el puesto en producciones en las que se encontraban trabajando.

Ahora bien, otras celebridades fueron blanco de serias acusaciones. Pero, ¿qué ha pasado con ellas? Damos un repaso a los hechos y qué ha pasado luego de estas acusaciones.

Armie Hammer

A comienzos de 2021, aparecieron denuncias anónimas que mostraban presuntos mensajes privados del actor. Detallaban fantasías sexuales donde mostraba una tendencia al canibalismo. Mensajes como “necesito beber tu sangre”, “soy ciento por ciento caníbal” “corté el corazón de un animal vivo y me lo comí aún caliente”, entre otros, fueron parte de un patrón de contenidos que hablaban de violación, masoquismo y violencia, de parte de varias denunciantes que comenzaron a enviar sus interacciones (desde 2016 hasta 2020, cuando el actor seguía casado con Elizabeth Chambers) con Hammer a la cuenta de Instagram @deuxmoi –que publica gossip de celebridades–.

Incluso aparecieron fotos privadas del actor, acusaciones de exnovias y una de abuso sexual que está siendo investigada. De ahí se destapó más: Hammer viene de una familia con escándalos sexuales, políticos y sociales. Y también se mostró que tenía una cuenta privada donde ostentaba su drogadicción. Esto le costó varios papeles y su agencia lo despidió.

¿Dónde está ahora?

El actor decidió entrar, por decisión propia, a un centro de rehabilitación en mayo, en Orlando. Ahí se dejó ver con su familia y entabló una relación con una higienista dental.

Además, decidió extender su estadía hasta salir a mediados de diciembre para tratar sus adicciones al sexo, las drogas y el alcohol, y este 2022 veremos si su carrera en Hollywood regresa.

Johnny Depp

2020 fue el punto más bajo de la caída a los infiernos del actor, al perder el juicio contra la publicación The Sun y la actriz Amber Heard por difamación. El juez determinó, basado en la evidencia, que sí era un “golpeador de esposas”, como decía el tabloide. Pero el año pasado ganó una demanda contra su ex esposa, quien esta vez deberá probar que sí donó el dinero de su divorcio.

¿Dónde está ahora?

Expresó que Hollywood lo estaba boicoteando. Esto, porque su película, “Minamata”, no fue lanzada en Estados Unidos y también lo sacaron de la saga de “Animales Fantásticos” (fue reemplazado por Mads Mikkelsen).

Pese a todas las polémicas, en agosto recibió el premio Donostia del Festival San Sebastián, pero también se supo que Discovery+ prepara un documental sobre el proceso legal entre Depp y su ex esposa.

Gina Carano

Cara Dune, catapultada por las primeras temporadas “The Mandalorian”, comenzó a ser el centro de la polémica cuando se negó a apoyar al movimiento Black Lives Matter. Seguido a esto, hizo comentarios donde negaba el pronombre designado a las personas trans y posteriormente, comparó la persecución hacia las personas derechistas con el Holocausto Nazi. Votante de Trump, tampoco dudó en señalar las elecciones de 2020 en Estados Unidos como una farsa y burlarse del tapabocas.

Por supuesto, ante la indignación popular, Lucasfilm canceló el spin-off de su personaje, la echó de la serie e incluso Hasbro se negó a producir juguetes de su personaje.

¿Dónde está ahora?

Pues se negó a que la “cancelaran”. De hecho, preparó su propia película con The Daily Wire, un portal de noticias conservador. Dijo que mandaba un mensaje de “esperanza” a “todos los que viven con el temor de ser cancelados por la turba totalitaria. Acabo de comenzar a usar mi voz, que ahora es más libre que nunca, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si no les dejamos”, expresó.

Fue apoyada por Ben Shapiro, el fundador del portal, que tildó a Lucasfilm de pertenecer a la “izquierda totalitaria de Hollywood”. Por ahora, graba una película con Gabriel Kane (el hijo de Daniel Day-Lewis e Isabelle Adjani).

J Balvin

Si hay alguien que quizás rompe ese récord, es él: le han criticado por no apoyar a sus compatriotas jóvenes en el Estallido Social de 2021 en Colombia y por ser laxo al respecto. También, por su video “Perra”, con la rapera Tokischa, por su racismo y misoginia (hasta el gobierno colombiano le criticó) y para rematar un año perfecto en crisis mediáticas, Residente y Yotuel Romero, de Orishas, lo aplastaron con críticas virales y demoledoras cuando se quejó de la poca participación de música urbana en los Grammy Latinos.

Y esto no fue todo, recibió otro bombardeo de sus pares al ser galardonacomo “Artista del Año Afro-Latino” durante la ceremonia de los AEAUSA, en los Premios del Entretenimiento Africano.

¿Dónde está ahora?

Como el meme de Woody Harrelson en Zombieland: llorando mientras se limpia con fajos de dólares, probablemente recostado en su gran casa. Fue uno de los artistas más escuchados con Spotify el año pasado y si bien se retiró “Perra” de Youtube, esto no ha minado en lo más mínimo su popularidad.

El pasado 9 de enero Balvin subió a su Instagram una foto junto a Pharrell Williams, diciendo estar “Feliz de retomar mis estudios creativos”.