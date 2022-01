En entrevista con ‘Juntas, pero no revueltas’ recordó todas las pruebas que tuvo que pasar desde muy pequeña para salir adelante, sin embargo cuando su padre falleció, hizo todo lo que pudo por salvar su herencia.

En los pocos capítulos que lleva la bionovela al aire, los televidentes han podido observar un poco más de cerca la vida personal y artística que ha logrado construir Arelys Henao, pero no hay como escuchar de primera voz las historias detrás de los artistas, y en el espacio que reúne a Caracoltv, Pulzo, Blu Radio / La Kalle y El Espectador reveló detalles sobre la herencia que tuvo que cuidar para cumplirle la promesa a su padre en medio de la violencia de su territorio.

“Con mis hermanos me la llevé bien. Soy una mujer pasiva, no peleo con nadie, no he sido malgeniada, me hacen algo y yo perdono. Cuando tenía 5 años empecé cuidar a mis hermanos Miriam, Jorge y Lázaro, soy como la segunda mamá de ellos porque ayudé a criarlos. Cuando mi padre murió él dejó una herencia que por poco me la quitan y yo le prometí a mi papá que la sacaba o la sacaba. Hubo amenazas y problemas, pero siempre estuve ahí y dije que la última voluntad de mi padre la defendía así me costara la vida”, mencionó en la entrevista.

Además aprovecho el momento para revelar detalles sobre cómo llegó la propuesta para llevar su historia a la pantalla.

“He sido un libro abierto como Arelys Henao, mi historia es muy conocida, pero mi vida como artista quería contarla y la conté. Quería que supieran situaciones de todo mi proceso como desplazada por la violencia, pero también cómo llegué a vender libros a las calles de Medellín y me fui metiendo en la música”, manifestó.

Las amenazas que enfrentó Arelys Henao para poder cumplir la última voluntad de su padre