Thalía festejó los 104 años de su abuela Eva Mange, lejos de ella y a través de redes sociales

Por medio de sus redes sociales, Thalía compartió como fue el festejó de 104 años de su abuela Eva Mange, mamá de la fallecida Yolanda Miranda Mange, progenitora de la artista.

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió varios instantes que ha pasado junto a doña Eva y le dedicó unas emotivas palabras.

Comenzando por una publicación, en la que mostró que hizo una videollamada con ella. “¡Estas son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡104 años de vida! Te celebro y te amo abuela mía ¡Feliz cumpleaños! Aquí las dos nietas cantándole las mañanitas agarradas de su mano”, escribió Thalía, aunque no especificó quién era la persona que estaba tomando de la mano a su abuela.

Los fans de la actriz llenaron de felicitaciones a su abuela y les desearon lo mejor a ambas.

Cabe mencionar que debido a la pandemia, la artista no ha podido viajar a México para ver a doña Eva, quien hace algunos meses tuvo problemas de salud, según informó Laura Zapata, su otra nieta y la que ha estado al cuidado de ella desde hace algunos años.

Por su parte, la actriz compartió la foto del pastel y la decoración con globos que preparó para su abuela.

Además, publicó un video acompañada de diversos medios de comunicación. “Vinieron a cantarle las mañanitas”, dijo Zapata.

La actriz se ha hecho cargo de su abuelita, pues cuando su mamá Yolanda Miranda se casó con Ernesto Sodi, él le pidió que dejara a Laura con doña Eva y así lo hizo la mamá de Thalía.

En diversas ocasiones, la villana de las telenovelas declaró que le guardaba algo de rencor a su mamá por aceptar lo que le impuso su esposo.

Aunque al morir Ernesto, Laura pudo retomar la relación con Yolanda y convivir con sus hermanas, Federica, Ernestina, Gabriela y Thalía.

En los últimos dos años, doña Eva ha tenido varios problemas de salud y Zapata lo ha compartido con los medios, asegurando que ella no tiene la solvencia económica suficiente para poder atender como es debido a su abuela.

También ha destacado que la única que la apoya es Thalía, sin embargo, siente su ausencia y en una ocasión declaró al programa “Ventaneando”, que el dinero no es suficiente.

“Está presente, pero no hay dinero que pague el tiempo, el desgaste, el desvelo, el estar a la mano siempre, la única que participa es Thalía, de manera económica, no con todo, porque luego dicen que la mantiene, no con todo, pero ha sido generosa con nuestra abuela”, declaró Zapata.