Selena Gómez reveló qué hace los días que no se siente bien mentalmente

Selena Gomez es una de las tantas artistas que ha enfocado parte de su vida para hablar sobre la salud mental. En este 2022, la cantante junto a su madre Mandy Teefey y su amiga Daniella Pierson, lanzarán al mercado “Wondermind”, una plataforma que brindará una enorme variedad de podcasts para combatir problemas de depresión.

“La salud mental es algo que está muy cerca de mi corazón. Es muy importante tener lugares donde las personas puedan reunirse y comprender que no están solos en su viaje de aptitud mental”, escribió la cantante al dar a conocer el nuevo proyecto.

La intérprete de “Tell Me Something I Don’t Know” compartió con los seguidores de “Wondermind” de qué forma supera los malos días. A su vez aseguró que a veces hasta lo más simple como levantarse de la cama, le cuesta.

“A veces me cuesta hacerlo, hasta el punto de que hay días en los que me despierto y me cuesta levantarme de la cama”, dijo Selena.

Como primer consejo, la exchica Disney aseguró que lo que más la ayuda es “levantar el teléfono y llamar a alguien”, además de conseguir el motivo del problema viendo hacia atrás.

“Constantemente intento averiguar por qué me siento así y qué es lo que lo provoca”, comentó. “Lo que me ayuda a entenderme en estas situaciones es echar la mirada atrás y analizar todas las herramientas que he aprendido para intentar aplicarlas en mi rutina”.

Aunque Selena no es amante del ejercicio físico, aseguró que mágicamente la ayuda a soltar las energías negativas.

“Odio entrenar, no me parece divertido, pero he estado haciendo últimamente boxeo y me he dado cuenta de que, además de frustrarme un poco, me permite sacar la energía y me hace sentir bien”, agregó la cantante.

Sus fanáticos no perdieron la oportunidad para agradecerle por ser tan abierta y ser un referente de que los malos momentos siempre se pueden superar.

Tras su diagnóstico de trastorno bipolar, Selena Gomez le ha dado mucho peso a la salud mental en su vida. Es por eso que en esta nueva etapa decidió usar su voz para ayudar a quienes estén pasando por el mismo problema que ella ha vivido.

“Algo que siempre he intentado hacer en mi carrera es asegurarme de prestar mi voz a los lugares donde importa. Y tengo que darle crédito a mi madre por eso porque ella me enseñó todo”, expresó.

