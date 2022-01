Sarah J. Parker prueba que la moda no tiene género con traje sastre muy chic

Sarah Jessica Parker no solo es una de las mejores actrices de Hollywood, también es todo un icono de la moda.

Desde los 90, cuando interpretó su personaje de Carrie Bradshaw en la serie Sex and the City, hasta ahora, se ha caracterizado por un look y estilo muy chic y extravagante.

Ahora, que volvió a su famoso papel, nos ha sorprendido y encantado con cada uno de sus looks en el reboot de la serie.

Vestidos, maxifaldas, pantalones anchos, y jumpsuit, son algunas de las prendas que la famosa ha llevado a sus 56 años, derrochando estilo y elegancia.

Pero, la famosa no solo lleva looks femeninos, también ha optado por traje sastre, que ha lucido con mucha clase y glamour, dando lecciones, y demostrando que la moda no tiene género.

Y es que podemos llevar cualquier prenda que queramos y nos haga sentir cómodas, todo es cuestión de actitud.

Sarah Jessica Parker enseña cómo llevar un traje sastre en un look glamuroso

La famosa llevó un pantalón sastre gris con un chaleco en el mismo tono, que llevó con una camisa marrón con puntos blancos, y una corbata naranja.

Le dio un toque fashion y glamuroso con una chaqueta azul, y unos botines en el mismo tono con tela de tul.

Su cabello lo llevó recogido en un moño bajo, con raya en el medio, elevando su look a un punto mayor de elegancia.

Sin duda un look muy arriesgado, que pocas se atreven a llevar, pero que te permitirá lucir original y sofisticada.

Para otro capítulo de And just like that, también llevó otro traje sastre, esta vez de una forma más femenina.

Sarah lució un pantalón de rayas verdes con un blazer en el mismo tono, y lo lució con unos tacones fucsia, y su cabello lo llevó suelto con unas ondas.

La celebridad ha demostrado que las mujeres podemos lucir pantalones y blazer con mucho estilo y glamour, y todas podemos copiar sus looks.