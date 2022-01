“¿Qué!?”: Bono dijo que odia el nombre “U2″ y que le avergüenzan las canciones de la banda

El famoso cantante irlandés Bono, líder la banda U2, se sinceró en un podcast, asegurando que odia el nombre de la banda, como también, aseguró que sentir vergüenza ajena por algunas de sus canciones.

Según rescata La Tercera, en conversación con el podcast Awards Chatter, detalló una serie de comentarios totalmente impensados hacia la música de su propia banda.

“He estado en el coche cuando una de nuestras canciones ha sonado en la radio. Me he puesto del color de, como decimos en Dublín, escarlata. Estoy tan avergonzado de ellas. Me dan vergüenza ajena”, aseguró Bono, en contraposición con “Vertigo”, una de las obras que según el mismo intérprete “es probablemente la que más me enorgullece. Es la forma en que se conecta con la multitud”.

El vocalista de U2 también recordó el trabajo debut de la banda en 1980, con “Boy”, señalando que “tenía material muy único y original en sus letras, al igual que muchos álbumes que le siguieron. Pero creo que no completé muchos de sus detalles. Miro atrás y digo: ‘Dios’”.

Bono también fue claro en señalar que nunca le gustó el nombre que le pusieron a la banda: “Realmente no me gusta (...) En nuestra cabeza, era como el avión espía, el U-Boat. Era futurista, como resultó implicar este tipo de aquiescencia. No, no me gusta ese nombre. Todavía no me gusta mucho el nombre”.

“Paul McGuinness, nuestro primer gerente, sí dijo: ‘Mira, es un gran nombre, va a quedar bien en una camiseta, una letra y un número’”, añadió.

“Creo que U2 empuja mucho el barco de la vergüenza y tal vez ese sea el lugar en el que hay que estar como artista, ya sabes, justo en el límite de tu nivel de vergüenza”, decretó Bono.