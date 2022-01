Así es el video ‘Regresé’ de Sebastián Yatra

Un nuevo éxito de Sebastián Yatra se hace sentir y no es otro que ‘Regresé’ el mismo que el cantante no ha definido como “Regresé. No es un tbt ¿Si pudieras tener una noche más con alguien, con quién sería?”.

El clip inicia con el cantante aplicándose una fragancia mientras termina de vestirse para salir a la calle conduciendo un auto de lujo. En el mismo a través de la oscuridad un amor del pasado le espera.

Y es que tal como dice la letra es una interpelación y petitorio a una persona a la que quiere recuperar después de varios intentos que terminaron en errores, pues el amor no se acaba. Las imágenes se intercalan en unas escenas sensuales perfectamente iluminadas que trasmiten por completo el contagioso ritmo al espectador.

Desde su publicación en el canal de YouTube del cantante colombiano este video dirigido por Daniel Durán ha alcanzado más de 4 millones de reproducciones, acompañados de miles de comentarios de parte de sus seguidores.

“Wow está canción sin duda será el nuevo bom de la historia, Sebastián cada día más me haces sentir más orgullosa Con la dedicación y constancia que le brindas a este camino, sin dudarlo regresé a ti para volver a amarte porque eres único y te lo mereces”, destaca entre los cometarios.

Así como también apoyo a quienes le acompañan en el tema “Tremendo, vamos L’gante. Aunque la participación fue corta, se pudo apreciar el talento y carisma de este muchacho. Que sea argentino y que la esté rompiendo de esta manera, nos llena de orgullo, es una excelente persona que necesitaba una oportunidad en la vida y la está aprovechando muy bien. Este es el comienzo de nuevos proyectos que vienen”.