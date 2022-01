The Outpost llega a su fin con una cuarta temporada recientemente estrenada en América Latina

Hace tan solo unos días se estrenó para latinoamérica la cuarta temporada de una de las series que más ha ganado fanáticos alrededor del mundo en los últimos años: The Outpost. Un drama de fantasía que cuenta la historia de Talon, la última sobreviviente de su raza, la cual tendrá que luchar para conseguir el rastro de los asesinos de su familia.

En esta cuarta temporada se podrán ver 13 nuevos episodios que darán un cierre definitivo a la serie, donde además se podrán ver batallas, romances, bodas e incluso, una coronación que se pueden ver a través del canal SYFY Latinoamérica los domingos a las 8:00 pm.

Jessica Green, protagonista de la producción estuvo hablando con PUBLIMETRO sobre lo que será esta nueva entrega de The Outpost y qué podremos esperar de la nueva temporada.

P: Al final de la tercera temporada de The Outpost vimos un poco de tensión, Talon no estaba en su mejor momento, muchas muertes a su alrededor y quiero preguntar ¿cómo crees que ella podrá manejar esta situación para lograr sus metas en esta cuarta temporada?

Respuesta: Siento que terminamos la tercera temporada en suspenso, ella derrotó a los unidos, Yavalla muere pero también perdió a su mejor amiga la reina Gwen y a su padre y a Tobin. Empezamos la cuarta temporada con una gran responsabilidad para ella, se supone que debe estar en el lugar de la reina, siento que ella tiene toda esta presión, todos esperan que ella se supere y está en un conflicto porque no sabe qué hacer, no sabe si puede hacerlo y si es lo correcto. Ella entra en un estilo de depresión, no sabe qué hacer, nunca se ha visto a Talon así, ella siempre carga todo en sus hombros y continúa, pero lo que sucedió al final de la tercera temporada la afectó y tiene muchas cosas a su espalda para esta temporada.

P: ¿Crees que será capaz de ser la reina tal vez?

Respuesta: Yo creo que ella puede, puede soportarlo, hablando como Jess, creo que Talon tiene todo lo que una reina necesita, entonces definitivamente creo que puede, qué lo vaya a hacer o no, deben esperar para ver.

P: ¿Crees que tú como Jessica tienes algunos rasgos de la personalidad de Talon o son completamente diferentes?

Respuesta: Somos muy diferentes, siento que soy mucho más amable que ella, cuando llega en la primera temporada ella casi que no quiere tener nada que ver con nadie y en eso somos muy diferentes, pero siento que si tenemos algunos rasgos similares, ella es poco femenina, lo cual yo también lo soy, con mi hermano mayor he jugado muchos deportes, he jugado rugby, entonces siento que tenemos eso en común, también la lealtad a sus amigos, siento que tenemos también eso en común.

P: ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto que se te presentó cuando iniciaste en esta serie?

Respuesta: Siento que el mayor reto fue, obviamente filmar durante pandemia fue un gran reto para todos, especialmente para la producción, obviamente hubo mucha presión puesta sobre ellos, y cuando se intenta coordinar un equipo de 300 personas, puede ser bastante difícil, manteniendo a todos a salvo y sanos; toda esa experiencia fue difícil pero fuimos muy afortunados de estar trabajando en la pandemia, porque sé que muchos amigos que están en la industria tuvieron que parar y otros perdieron sus trabajos, entonces muy agradecida por ello. Lo otro es que filmar en Utah y filmar en Serbia fue, yo soy de Australia, de la costa dorada, acá siempre es soleado y hace calor y luego termino en Serbia, en Belgrado y estamos en el medio del invierno y hacemos 9 tomas y estamos a -9 grados, eso para una australiana es difícil, hubo algunos días tan fríos que casi no podía hablar porque mi boca se congelaba, entonces creo que eso fue bastante retador también, pero me encantó toda la experiencia.

P: ¿Cómo fue tu preparación para este personaje?

Respuesta: Es de hecho gracioso, estaba hablando con Jake respecto a esto el otro día, de hecho no tenemos mucho tiempo para prepararnos, casi que inmediatamente cuando nos damos cuenta que vamos a hacer otra temporada, nos tiran en un avión a Serbia y tenemos talvez una o dos semanas antes de grabar, entonces tenemos que hacerlo de una y prepararnos lo que más podamos, creo que la mayoría de las veces recibimos los libretos dos semanas antes de empezar a grabar entonces no es mucho tiempo para prepararse, debemos grabar bastante rápido y trabajas 16 horas al día, entonces cuando llegamos a casa o los fines de semana son los espacios que tenemos para preparar, no es mucho tiempo, no lo que me gustaría por lo menos.

P: ¿Cuál crees que haya sido tu mejor amigo en la filmación de The Outpost, alguien con quien sentiste que tuviste gran afinidad?

Respuesta: Honestamente somos como una familia, es difícil, no podría escoger sólo una persona, mientras filmábamos, Imagon y yo vivimos juntas, compartíamos un apartamento y hemos vivido también en LA juntas, pero honestamente todos, Adam, Jake, literalmente todo el elenco, todos mantenemos en contacto, todos nos comunicamos entre todos aunque vivamos en países diferentes.