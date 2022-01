Protagonista de Cobra Kai lamenta haber participado en una de las películas de Karate Kid

Las películas de Karate Kid se han convertido en un ícono de la cultura pop, pasando entre varias generaciones al punto de que en la actualidad se derivó una serie de este éxito: Cobra Kai. Y si bien la producción de Netflix ha sido un acierto entre el público, uno de sus protagonistas lamenta haber participado en una de las películas que dieron pie a la serie.

Karate Kid se compone de cuatro películas, con tres de ellas protagonizadas por Ralph Macchio en el papel de Daniel LaRusso, cuyo personaje se abrió paso a través de las artes marciales para conquistar sus miedos, concluyendo con una controvertida tercera parte que fue tan mal recibida por la audiencia que hizo que Macchio no regresara para la cuarta entrega.

Protagonista de Cobra Kai lamenta su participación en Karate Kid 3

A través de una entrevista con The Hollywood Reporter, se le preguntó a Macchio sobre sus comentarios críticos sobre la tercera parte de Karate Kid, a lo que respondió honestamente sobre su viaje en la película.

“No era fanático de cómo salió Karate Kid 3″, dijo Macchio. “Sentí que la historia solo se estaba repitiendo y no era un reenvío de personajes para el final de LaRusso. Y en cuanto a la producción, se estaba escribiendo de una manera y luego cambió de otra manera. No fue un viaje suave. Al final, hubo partes del personaje que no acepté tan bien como lo hice con el original y la primera secuela. No lo pongo en la parte superior de mi currículum”.

Sin embargo, a pesar del fracaso en la audiencia y en el propio protagonista, la tercera película de esta saga de artes marciales sí sirvió para marcar un arco de historia muy interesante dentro de la serie, mostrando el regreso de un viejo conocido para Daniel y el sensei Lawrence en Cobra Kai.

La influencia positiva de Karate Kid 3 en Cobra Kai

En la misma entrevista, Macchio habló sobre la cuarta temporada de Cobra Kai para el futuro de Daniel LaRusso, lo que significa el regreso de Terry Silver y cómo el programa en sí está informado por lo que sucedió en la serie de películas originales de Karate Kid.

“Nos da mucha historia. Y lo que es tan maravilloso de hacer la serie Cobra Kai, los creadores encuentran formas de tomar esa historia y dejarla evolucionar y encontrar historias de fondo para personajes que podrían haber sido poco desarrollados”, comentó Ralph Macchio sobre los vínculos entre la cuarta temporada de Cobrai Kai y la tercera entrega de Karate Kid.

“Hay un elemento más grande que la vida en Cobra Kai. Cuando lo desglosas, es un poco ridículo, ¡pero es por eso que es tan divertido! Así que tomas a un personaje como Terry Silver para este programa con esos elementos más grandes que la vida y su relación con Daniel, luego agregas esas capas de complejidad a su maldad. Y ahora se convierte en una actuación refinada”, dijo el protagonista de la serie.

Sin embargo, a pesar de no sentirse orgulloso de su participación en la tercera película por cómo se desarrolló, el actor confesó que los guionistas de la serie supieron cómo integrar algunos arcos de Karate Kid 3 en la cuarta temporada de Cobrai Kai, haciendo que la tanda de 10 episodios pudiera aprovechar ese contenido.

“Además de eso, desde la perspectiva de Daniel como adulto, ahora estamos agregando otras apuestas y elementos sobre sus propios hijos y estudiantes. Es notable que lo que yo llamaría las deficiencias de la franquicia original ahora estén dando sus frutos 36 años después”, concluyó Ralph Macchio.

Te recomendamos en video: