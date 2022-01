Luciana Salazar respondió con todo tras acusaciones de teñir el pelo a su hija de 4 años

Luciana Salazar respondió a las criticas, luego que se viralizara un tuiteo en donde se le acusaba de teñirle el pelo a su hija Matilda.

Según consigna Infobae, una cuenta de Twitter llamada @waloxxxxx señaló que “Lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura. Lo tiene más quemado que Vicky Xipolitakis cuando se quedó pelada, mi vida”.

El tuiteo rápidamente se viralizó y generó división de comentarios en redes sociales. Mientras que horas más tarde la propia Salazar subió una historia a su cuenta de Instagram.

“La gente que no es feliz rompe mucho las...”, señaló la trasandina, cerrando la frase con dos emojis de pelotas de fútbol.

Luciana Salazar (Instagram)

“Estoy acostumbrada al odio”

Posteriormente en el programa Flor de Equipo de Telefé, Luciana Salazar envió un mensaje de audio al periodista Tomás Dente.

“Yo ya estoy acostumbrada al odio y al resentimiento, a las barbaridades que dicen de mí. Me da lástima la gente que no tiene nada más que agredir a otras personas”, expresó la modelo.

“Sí me sorprende que se metan con una menor”, recalcó.

Luego volvió a referirse al tema a través de historias de Instagram. “Hoy me dijeron que detrás de un hater que no tiene identidad, hay alguien que te quiere dañar (aunque en mi caso no lo logre). Hay una sola persona que busca dañarme constantemente. No quisiera pensar que esta persona tiene algo que ver con esto”, indicó.

“Siento que se busca tapar en la prensa con esto, ciertos comentarios que hice en estos días. Una noticia tapa otra”, agregó.

Tras esto, señaló que “por suerte contraté a los mejores abogados, especialistas en estos temas. Vamos a ir a fondo con esto hasta averiguar quién se esconde detrás de toda esta artimaña para desprestigiarme. Y lo peor, metiéndose con una menor, utilizando cuentas falsas ‘trolls’ para lograr su objetivo”.

“¿Habrá una agencia de comunicación ayudando a colaborar con esto?”, remató Salazar.

Revisa las publicaciones de Luciana Salazar

Luciana Salazar (Instagram)

Luciana Salazar (Instagram)

Luciana Salazar (Instagram)