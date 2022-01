Las fotos de las Kardashian que demuestran que son idénticas a su abuela Mary Jo Campbell

Elegante y exitosa, así se podría definir a Mary Jo Campbell, la madre de Kris Jenner y abuela de todo el clan Kardashian-Jenner. Además de conservar un gran estilo a sus más de 80 años, la abuela les ha heredado más que buenos genes, ya que ha demostrado ser también una mujer de negocios.

“Mi madre es la que lo inició todo. Tuvo que buscarse la vida desde muy joven y nos ha enseñado a todas a ser mujeres independientes y fuertes”, mencionó la ‘momager’ en un episodio de su reality familiar.

Luego de un breve matrimonio (que duró apenas 2.5 meses), Mary Jo se sintió muy mal de que su familia gastara todo lo que tenían en esa boda, pero “siguió su corazón” y lo hizo para sacar adelante a sus hijas. En realidad, en la siguiente foto de su boda se parece muchísimo a Kendall, ¿no lo crees?

La abuelita de las Kardashian fundó una boutique llamada Shannon & Co., en la Jolla, San Diego, California, donde aun sigue vendiendo ropa para niños cuando no está junto a sus afamadas nietas.

Kriss Jenner compartió en la pasada Navidad algunas bellas postales con toda su familia incluyendo a su madre. Pero esa no es la única ocasión en la que hemos visto a MJ, como se hace llamar, disfrutando de sus nietas y bisnietos.

Son varias las fotos en las que Mary Jo Campbell ha salido a la luz; sin embargo, una de las ocasiones más representativas fue cuando colaboró en la campaña de cosméticos de Kim en 2018 y, en las fotos que reúnen a las tres generaciones, se puede notar que realmente son muy parecidas, sobre todo, cuando se le compara con Kriss, ya que el mismo tono de cabello acentúa más sus rasgos.

A sus 87 años MJ ha demostrado ser una musa para sus nietas y una abuelita muy actual, tanto que la podemos ven en varias fotos y videos de Instagram posando con filtros o hasta dando un paseo casual en su automóvil. De hecho, Kim en alguna ocasión reveló que tiene una cuenta de Instagram para “espiarlas”.

En su cumpleaños pasado, Kim le dedicó estas emotivas palabras:

“¡Eres la mujer que me enseñó mi ética de trabajo y me has enseñado mucho sobre la vida, el amor y las relaciones! ¡Estoy tan agradecida de tenerte a mi lado para siempre acudir cuando necesito a alguien para mantener todo el camino real conmigo! Te amo mucho y espero que hoy sea mágico para ti abuela. ¡Te amo tanto!”, escribió en un emotivo post la ex esposa de Kanye West.