La serie de Netflix que te demuestra cómo pueden llegar a espiarte

Netflix no teme en abordar varios puntos relacionados a la tecnología y cómo esta ha sido la detonante para que existan mejores herramientas para el espionaje. Con el documental, “El Dilema de las Redes Sociales”, quedó claro que nuestra información no es nada privada, pero te has preguntado qué métodos han usado a lo largo de la historia para obtener datos.

El Arte del Espionaje es una serie documental fragmentada en ocho episodios que toca varios puntos sobre los métodos que usaron varios países y delegaciones para obtener lo que buscaban.

Serie de Netflix que te indican como te pueden espiar (Andrew Brookes/Getty Images/Image Source)

¿Cuáles son los episodios más atractivos?

Al ser una serie tipo documental no hay necesidad de cumplir con un secuencia específica para entender la trama. Por esta razón, existen capítulos que resaltan sobre los demás debido a la información y métodos usados.

Espionaje sexual (Capítulo 3)

En este episodio de 34 minutos te comentan como el sexo y la insinuación han sido poderosas herramientas para persuadir y chantajear. Señalar que las tácticas usadas en el pasado se siguen aplicando.

Serie de Netflix que te indican como te pueden espiar (imaginima/Getty Images)

Operaciones especiales y sabotaje (Capítulo 6)

Han existido varias misiones famosas, que el episodio 6 te contará, pero a la vez te dejará la incógnita: ¿Se sigue aplicando? 31 minutos te plantarán más dudas que respuestas pero te dejarán abierta la puerta a desentrañar estos misterios de cómo el conseguir un objetivo puede lograrse a costa de lo que sea.

La serie se caracteriza por mostrar el avance de las herramientas pero a la par te revela cómo podrías ser vigilado y las grandes empresas o agencias pueden conseguir información personal, sin contar que prácticamente la brindas al aceptar términos y condiciones en cada red social que te registras.