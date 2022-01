Yeferson Cossio es conocido como un de los creadores de contenido que más ingresos mensuales recibe al mes, convirtiéndolo en uno de los mejores pagos del país.

Actualmente si bien cuenta con un gran capital en su cuenta bancaria, al principio no fue así, y ahora en sus redes sociales vuelve a ser tendencia en Instagram por contar la historia detrás de un abrigo Louis Vuitton que le regaló a su hermana Cintia Cossio cuando apenas estaba ganando buen dinero.

“Vean esto que está usando Cintia, ella me acompañó a comprar unas cosas y yo apenas estaba empezando como a ganar buena plata, entonces todavía no era como tan suelto, entonces yo le dije: mídase eso y le quedaba precioso y yo como no, quédese con él y al momento de pagar dizque 20 millones”, mencionó en el video.

A lo que Cintia le respondió corrigiéndolo “El abrigo valió 28 millones de pesos.”, confirmando que tras recibir sus primeros pagos, no dudó en darle un regalo a su hermana, pero que al parecer no había caído en cuenta del valor de la prenda de una de las marcas de alta costura en el mundo.

Hay que recordar que los hermanos Cossio han demostrado en redes sociales que siempre han sido muy unidos a pesar de las bromas pasadas de tono que se suelen hacer entre ellos, apoyándose principalmente en el momento en el que Yeferson tuvo que pasar varios meses en silla de ruedas.

La millonada que se gastó Yeferson Cossio en un abrigo para su hermana Cintia