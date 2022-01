Jaden Smith podría ser Miles Morales, uno de los Spiderman en el universo Marvel

Jaden Smith está listo para volver a la gran pantalla y se prepara para grandes producciones.

Una de ellas podría ser Spiderman de la cual se ha generado rumores de posibles conversaciones entre el actor y Marvel y los cuales alimentó aún más al colgar una fotografía con una máscara del superhéroe.

Los fans comienzan a creer que encarnará la versión live-action de Miles Morales.

El misterioso tuit de Jaden Smith

El intérprete compartió en Twitter una selfie en la que aparece con una máscara del Hombre Araña creando gran sensación entre los internautas.

Wya I’m Tryna Swing By pic.twitter.com/L7EqkcUjig — Jaden (@jaden) January 16, 2022

“¿Dónde estás? Estoy tratando columpiarme por ahí”, escribió en el tuit. — Jaden Smith

Jaden Smith se hizo famoso desde la infancia por ser el hijo de Will Smith y por participar en algunas películas como ¿En Busca de la Felicidad’, ‘The Karate Kid’ y ‘Después de la Tierra’.

Desde entonces ha estado enfocado en crear música para finalmente retomar su carrera como actor.

Aunque se desconoce si Jadel le dará vida a Miles Morales, Sony estrenará este 2022 su cinta animada Spider-Man: across the Spider-Verse (part one), cuya trama podría preparar el ingreso del arácnido de Queens al UCM.

Recordemos que el joven formó parte de la banda sonora de Spider-Man: Miles Morales, el videojuego de Insomniac Games que fue lanzado en 2020.

Smith interpretó el tema ‘I’m ready’, el cual seguramente reforzó su fanatismo por el héroe de Nueva York.

Aunque muchos fans esperan ver a Miles en la gran pantalla, por ahora solo se espera la llegada de la trilogía nuevamente dedicada a Peter Parker.

El héroe arácnido tiene muchos planes para el tiempo que está por venir pero tanto Sony como Marvel Studios quieren llevar las cosas en calma y sacar el mejor provecho de cada personaje en sus respectivas etapas.