Hijo de Ben Affleck reaparece y luce idéntico al actor

Ben Affleck y su hijo Samuel fueron captados durante un paseo padre e hijo en Brentwood durante el fin de semana. La aparición del hijo del actor sorprendió al público, ya que dejó ver lo mucho que se parecen.

Ben Affleck y Samuel muestran su gran parecido

El actor y su hijo caminaron por un mercado comprando comida y disfrutando de un fin de semana relajado. Samuel, quien está por cumplir 10 años de edad el próximo 27 de febrero, dejó ver que cada vez se parece más a su padre, no solo en su estilo, sino también físicamente.

Mientras que Ben usó una playera color vino debajo de una camisa a cuadros, un pantalón café y tenis marrón, Samuel usó una playera azul, pants grices y tenis negros. Su cabello rubio y largo estuvo recogido detrás de sus orejas.

Algo que llamó la atención de los fans de Ben, es que Samuel parece hacer los mismos gestos que su padre, incluso su forma de caminar es muy parecida.

A pesar de estar divorciado de la madre de sus hijos, Jennifer Garner, Ben continúa pasando mucho tiempo con sus hijos y frecuentemente es captado saliendo con ellos.

En días cercanos a Navidad, el actor llevó a sus hijos y su madre de compras a un centro comercial. En las fotos su hija Violet se robó todas las miradas por dejar ver lo mucho que ha crecido a sus 16 años y su gran parecido con su madre.

Por otra parte su hija Seraphina de 13 años de edad parece llevar una gran amistad con Emme, la hija de Jennifer Lopez. Ambas adolescentes han sido vistas disfrutando de salidas juntas e incluso comparten su gusto por un estilo andrógino.

Aunque la relación con su ex esposa se ha mantenido amigable por el bien de sus hijos, hace algunos meses, Ben estuvo en el centro de la polémica después de que en una entrevista dijo que había comenzado a beber al sentirse atrapado en su matrimonio.

“Pensaba: no puedo irme porque tengo hijos, pero no soy feliz ¿Qué hago? Entonces bebía una botella de alcohol y me quedaba dormido en el sillón, lo que resultó no ser la solución”

El actor dijo que sentía que no era feliz, pero debía quedarse ahí por sus hijos, entonces comenzó a beber, lo cual lo llevó a una adicción. Más tarde Ben se retractó de sus comentarios, pues dijo que no quería que sus hijos pensaran que culpaba a su madre de sus problemas con el alcohol.

Ahora el actor mantiene una relación con su ex prometida Jennifer Lopez, con quien terminó su relación en 2004. Ahora ambos volvieron a encontrarse y parecen estar en una relación feliz y estable que han compartido con sus hijos y amigos.

Ambos han sido captados saliendo de paseo e incluso viajando juntos y demostrando su amor de manera pública por medio de besos y fotos juntos. Una de sus últimas salidas juntos fue el 15 de diciembre cuando fueron fotografiados caminando mientras usaban atuendos de invierno.

JLo usaba pantalones abombados, botas, un suéter y un abrigo, mientras Ben usaba pantalones negros, un abrigo café y una camisa azul.