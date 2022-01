¡Insólito! Robaron a Johnny Rivera durante un concierto

El cantante Jhonny Rivera tuvo que atravesar una difícil situación tras un concierto que estaba llevando a cabo en el municipio de Apulo, Cundinamarca, según contó. Afortunadamente, todo tuvo un final feliz.

¿Qué sucedió?

A través de un video, el cantante comentó todos los detalles de lo sucedido, incluso, catalogó el momento como angustioso pues un grupo de fanáticos pasados de trago terminaron subiéndose a la tarima.

Según se sabe, una gran parte de las personas que se subieron al escenario solo estaban buscando una fotografía con el artista.

“Todo el mundo se subió la tarima, era incontrolable, la tarima estaba en riesgo de que se cayera. Los músicos me decían: ‘Jhonny nos están dañando los equipos, mire el piano, mire como están las cosas’”, señaló el intérprete.

Tan pronto como terminó de tomarse las fotografías con sus seguidores, Rivera se dispuso a abandonar el lugar en compañía de la policía, no obstante, en un momento decidió abrirse paso entre los fanáticos, lo cual no dio un resultado positivo. En su camino resultó con algunos rasguños y gritos por parte de las personas que allí se encontraban.

Jhonny destaca que en ese momento hubo una persona que se le acercó con el objetivo de robarle una cadena con un valor aproximado de 250 dólares.

“Cuando sentí que me la arrancaron, yo me volteé y le eché mano al man y me le prendí, me le colgué con las dos manos: soltala hijeutantas, soltala”, agregó.

Una niña se llevó el agradecimiento del artista tras la situación

A pesar del incómodo momento, hubo una parte que llenó de alegría el corazón de Rivera, pues tras superar el suceso, una pequeña niña se abrió paso entre la multitud para acercarse al artista y entregarle un dinero que aparentemente le habrían sacado también del bolsillo en ese momento.

“Esta niña por el medio del tumulto llegó aquí a traerme 100.000 pesos que disque se le cayeron al tipo que me los quitó ¿Pueden creer que haya una personita tan humilde y tan honesta?”, indicó el intérprete.

Vea el video subido por Johnny Rivera donde cuenta todo lo sucedido: