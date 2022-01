Aún la exitosa serie de Netflix ‘El juego del calamar’ sigue sorprendiendo a su fiel fanaticada tras las impactantes revelaciones que han hecho poco a poco cada uno de sus protagonistas.

Es por ello que no podía pasar por alto la de una de sus actrices más destacadas como lo es Hoyeon Jung quien interpretó a Kang Sae-byeok y quien tras no poder avanzar tras esta terrible dinámica dentro de esta isla misteriosa, se hizo muy famosa por ser una fiel aliada de Gi-Hung y su grupo quien hizo hasta lo imposible por mantenerse con vida y lograr este ambicioso objetivo de obtener el dinero para cumplir con todas las deudas que los atormentaban.

Es por eso que su imagen, talento y belleza que todos han descubierto en su cuenta de Instagram, la han convertido en todo un fenómeno delante y fuera de las cámaras, de ahí que sienta que su vida privada dejó de serlo tras la proyección que le dejó esta producción surcoreana que aún registra cifras de vistas en todo el mundo.

Actriz de ‘El juego del calamar’ no imaginó que tras la serie viviría una fama caótica

Y es que tras el furor que aún sigue generando ‘El juego del calamar’ esta actriz ha pasado por momentos incómodos y que nunca imaginó que pasaría. Pues para ella, nada es igual y por eso salir a la calle representa todo un problema, pues todos voltean a mirarla, señalarla o acercarse para pedirle un autógrafo o fotografía.

Esto la ha llevado a sentirse perturbada, pues no imaginaba que viviría una fama tan caótica, inquietante y tan agresiva como la que ha vivido luego del furor de esta serie de la que incluso ella y su realizador no le tenían tanta fe, pues consideraban que era muy atroz, fuerte y que capaz no recibiría el apoyo que hasta ahora ha tenido de la audiencia que ahora más que nunca quiere ver la segunda y hasta tercera temporada que fue anunciada hace meses.

“Mi vida entera cambió en un mes. Luego de este fenómeno todo me daba miedo. No podía comer, dormir o estar en paz. Estaba tan confundida, todo me resulta muy caótico. Incluso hasta mi familia me ha comentado que mi personaje era muy realista. Mi mamá me decía que era muy yo sobre todo en el trato que siempre le daba a ella, porque siempre he sido muy esquiva”, dijo la actriz en la entrevista que le hiciera la revista Vogue.

Para esta estrella coreana todo resultó muy rápido, inesperado e incluso atormentador, pues en medio de las tan arduas grabaciones tuvo muchos descontroles incluso con sus horarios de comida, tanto que confesó que hasta perdió 5 kilos durante el proceso de grabación que le resultó muy extenuante.

Por si fuera poco, reveló que una vez que recibió la llamada para ir a grabar tuvo que tomar su equipaje que no logró realizar por completo y desconectarse de su entorno, pues necesitaban que estuviera muy concentrada en este proyecto que le dio la fama absoluta que ahora le resulta cada vez más inquietante.