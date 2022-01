Jlo en Yo me llamo y Yeison Jiménez (Captura de video)

Este viernes, 14 de enero, la concursante que imita a Jennifer López interpretó ‘On the floor’ y aceleró el pulso tanto de los jurados como de los televidentes.

Lo hizo desde que entró al escenario de ‘Yo me llamo’, con la misma imponencia que tiene la artista norteamericana. Así que desde el primer segundo despertó las sonrisas de los jurados, Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez, quienes la han admirado desde que comenzó el concurso.

La presentación fue muy bien calificada por la diva de la televisión, incluso, le dijo que se parecía a la Jennifer Lopez de verdad, destacando que no se cansó al bailar y que controló la respiración a la perfección.

Por su parte, Carlos Calero se dio cuenta de las miradas que el cantante de música popular, Yeison Jiménez, le lanzó a la concursante en varias oportunidades y le preguntó si es que se había quedado sin palabras.

Pero no fue así, por el contrario, elogió la actitud y cómo la concursante puede bailar sin dejar de cantar durante el show. Además, de destacar su disciplina para cumplir con lo que le piden los entrenadores.

“Siempre me ha parecido una participante que está entregada, dándolo todo, dispuesta, en actitud, que si la ponen a correr, corre; que si le toca brincar, brinca. El tema de los ventiladores genera una ilusión tan brutal, tanta energía. No desafina brincando, saltando, corriendo, eso es lo que más me sorprende”, dijo emocionado el cantante de música popular.

Al final de su intervención le lanzó una frase que dejó a la imitadora muy contenta:

“Si Amparo tiene su Maluma, yo tengo mi JLo”.

Por lo que Calero también le dijo que “con la boca cerrada también se puede ver”.

Vea el show de JLo de ‘Yo me llamo’:

Yeison Jiménez no podía cerrar la boca al ver a Jennifer López de ‘Yo me llamo’